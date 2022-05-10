  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/05/2022 16:34

吉利（００１７５）４月總銷量按年跌２８％至７﹒２萬部

　　《經濟通通訊社１０日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，今年４月之總銷量為
７２１５３部，較去年同期減少約２８％，主要受部分地區疫情反覆和供應鏈持續短缺的影響。
　　４月，集團領克品牌汽車實現以創新訂閱向歐洲市場的訂閱客戶交付１１５０部汽車，而今
年首４個月累計實現以創新訂閱模式交付合共４４２１部汽車。（ａｃ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/05/2022
內地擬加強直播平台監管　騰訊京東績前遭降目標價　科技股全線下挫
中國故事10/05/2022
《神州經脈》4月美元計出口減速進口歸零　中證監出口術A場反彈
專訪10/05/2022
【陶冬專訪】聯儲激進加息　全球投資者須繫好安全帶（有片）
財經熱話10/05/2022
【去蕪存菁】科指跑輸大市　阿里巴巴宜加注嗎？博反彈可吼美團！
財經熱話10/05/2022
沙特減價油價大跌三桶油齊挫　中石油無買打折俄油
財經熱話10/05/2022
【長沙出事】比亞迪曾瀉近11%　出入市關鍵位！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金