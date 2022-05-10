吉利（００１７５）４月總銷量按年跌２８％至７﹒２萬部

《經濟通通訊社１０日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，今年４月之總銷量為
７２１５３部，較去年同期減少約２８％，主要受部分地區疫情反覆和供應鏈持續短缺的影響。
４月，集團領克品牌汽車實現以創新訂閱向歐洲市場的訂閱客戶交付１１５０部汽車，而今
年首４個月累計實現以創新訂閱模式交付合共４４２１部汽車。（ａｃ）
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