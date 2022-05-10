【紓困措施】林鄭：今向４﹒５萬名僱主發放工資補貼，涉款２３億

《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥出席行會前見記者，她表示，在餘下任期仍
有大量工作，在支援企業方面，保就業計劃至今已收到１４萬宗申請，涉及１２０萬名僱員及
１０萬名自僱人士，佔估計合資格申請人近九成。今日將向首批獲批的４﹒５萬名僱主發放５月
的工資補貼，涉及２３億元。
林鄭月娥又對立法會早前完成取消強積金對沖法案的逐條審議感到安慰。（ｈｙ）
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