【新冠肺炎】林鄭：要先確定本地零感染是否仍為與內地通關前提

《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥在行政會議前的記者會，回應現時要與內地
推動免檢疫通關，有何條件和障礙，她說去年特區政府與內地部門商討通關，當時內地方面的要
求之一，是本港要維持一段時間內，沒有本地感染個案。她指如果現時要再推動與內地通關，首
要工作是與內地再確認，有關要求是否仍為通關的前提。她又表示，會繼續穩控疫情工作，確保
社會有序復常。（ｈｙ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|香港政情10/05/2022
【香港政情】林鄭：兩屆政府展開交接 政府架構重組待李家超同意
|大行報告10/05/2022
【大行炒D乜】三行齊升渣打目標價 匯證最牛睇$87.24
|開市Good Morning10/05/2022
黃瑋傑：恒指短期支持看19400 科技股博反彈首選美團
|財經熱話10/05/2022
【虛幣世界】比特幣周末狂瀉，目前寄望穩守三萬美元
|財經熱話10/05/2022
【陶觀天下】美聯儲強勢加息 英央行輕手出招
|香港政情08/05/2022
【特首選舉】李家超：榮幸成功當選 馬上啟動組班工作
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰