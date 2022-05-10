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10/05/2022 10:31

【新冠肺炎】林鄭：要先確定本地零感染是否仍為與內地通關前提

　　《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥在行政會議前的記者會，回應現時要與內地
推動免檢疫通關，有何條件和障礙，她說去年特區政府與內地部門商討通關，當時內地方面的要
求之一，是本港要維持一段時間內，沒有本地感染個案。她指如果現時要再推動與內地通關，首
要工作是與內地再確認，有關要求是否仍為通關的前提。她又表示，會繼續穩控疫情工作，確保
社會有序復常。（ｈｙ）

　

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