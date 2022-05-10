【新冠肺炎】安心出行最新版本已處理顯示疫苗通行證二維碼問題

《經濟通通訊社１０日專訊》政府資訊科技總監辦公室呼籲，市民更新安心出行應用程式到
最新３﹒２﹒３版本，解決部分手機間歇性未能正常顯示「疫苗通行證」二維碼的問題。
資科辦表示，早前部分用戶發現掃瞄場地二維碼時，間歇性未能讀取「疫苗通行證」二維碼
，以致錯誤顯示「未有儲存接種紀錄」，新版本已處理相關情況，並同時支援儲存「臨時疫苗通
行證」二維碼，便利短暫停留香港的人士進入指明處所。（ｈｙ）
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