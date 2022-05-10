【新冠肺炎】本港新增２７３宗確診，元朗火鍋店再多８人確診

《經濟通通訊社１０日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

２７３宗確診，當中１３８宗核酸檢測陽性，１３５個快測呈報陽性，包括２７宗輸入案例，

１７宗經核酸檢測確診，１０宗快測呈報陽性，８宗在機場發現，６宗５月９日抵港涉４航班，

２宗５月８日抵港，１９宗為較早前確診個案。



＊多宗輸入案例懷疑復陽＊



第１０日確診的個案是一位２２歲由印尼抵港的女傭，４月３０日抵港，５月９日在僱主家

中暈倒，送到醫院發現ＣＴ值約３４，翌日轉陰性，相信是復陽個案。另外３宗在第１２日發現

確診的人士，分別是３２歲、２５歲及１歲，在新加坡、尼泊爾、英國抵港，３人ＣＴ值都是高

，有機會是復陽個案。

確診個案中，２５宗經管局確診，５３宗經公共衞生化驗所確診，６０宗經私營化驗所確診

。公共衞生化驗所分析７８宗個案，６８宗懷疑Ｏｍｃｉｒｏｎ感染，１０宗病毒量太低無法分

類。第五波累計１１９﹒５萬宗確診，包括７４﹒７萬宗核酸檢測陽性，４４﹒７萬宗快測呈報

陽性。



＊安老院舍２０至３０宗懷疑復陽個案＊



張竹君表示，沒有新增院舍爆疫，社署於５月６日陸續於全港安老院或護老院為長者進行檢

酸檢測，３０００多個樣本中有２０至３０宗懷疑復陽個案，當局將進一步確認。



＊元朗火鍋店再多８名食客確診＊



張竹君指，元朗「牡丹金閣尚品火鍋」再多８名食客確診，８人均在最近兩天才有不適，群

組累計２０個案。員工則未發現新個案，另有４名食客仍在等候檢測結果，依有６名食客仍未取

得聯絡。（ｈｙ）

