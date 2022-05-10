《小傳日記》Ａ股低開高走升住完場，呢邊零售佬跟升有異樣？

《小傳日記》啱啱呢個ｗｅｅｋｅｎｄ大家都過咗個愉快母親節，又有得出街食晚餐，個個
都好ｈａｐｐｙ！不過香江有呢邊ｈａｐｐｙ，外圍就刮大風。俄國就喺母親節當日搞咗閱兵典
禮，點知普京講話完全聞唔到想停戰嘅味，反而仲更加劍拔弩張，嚇到環球魚缸都震一震，花旗
ＶＩＸ指數升到３４打上，花旗缸友都話揸ｃａｓｈ最穩陣，納指大跌，搞到今朝魚缸大裂口低
開７０１點。
不過多得Ａ場爭氣，不受外圍風吹雨打，只要睇住阿爺指路就無有怕，雖然今朝一齊低開，
但後中途又有中證監出口術，副主席王建軍就話，各類風險因素對Ａ股市場嘅影響是客觀存在，
但係影響係可控嘅。多得阿爺撐腰，Ａ股就忽然喺全世界跌市期間突圍而出，上證綜指結果就倒
升１﹒０６％收市。
香江呢邊都由跌７００幾差唔多８００點，收窄到跌３００幾點，都算幾唔錯。而今日魚缸
ＭＶＰ都算堆零售佬。藍戰士入面潤啤（００２９１）同恒安（０１０４４）等等都係單日轉向
倒升，分別升多過３巴仙同多差唔多兩巴仙。而農夫山泉（０９６３３）同埋本身因為收購雅士
利（０１２３０）而捱沽嘅蒙牛（０２３１９）都成功收升，另外頤海（０１５７９）、康師傅
（００３２２）、旺旺（００１５１）都升住收市。
呢批內需股都好受上面疫情影響，今日先跌後升，尤其係跟住Ａ股升，會唔會係對上面解封
有啲咩啟示呢？睇返今日藍戰士入面，潤啤、蒙牛同農夫山泉都買力驚人，大戶主動買沽比率分
別係５９比４１、７０比３０同埋８０比２０，完全係大手撈貨，不過上面封城都已經捱咗好耐
，所以有解封好消息都唔出奇，請請！
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