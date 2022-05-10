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即市新聞

10/05/2022 15:29

《真知灼見－溫灼培》為何美元有機會續升？

　　《真知灼見》於上周議息會，聯儲局在縮表金額上雖略遜市場預期，但在加息的步伐上則明
顯見到加快。鮑威爾暗示於６、７月議息會將連環加息半厘。環觀美元以外兩大對手，歐元及日
圓，其短期根本不存在加息能力，這解釋美元一直維持強勢原因。
　　美元除受惠息率優勢，俄烏對歐元帶來的拖累亦利美元。俄羅斯與歐盟的磨擦可謂日日新鮮
，一時出現俄羅斯斷歐盟兩小國的天然氣，一時歐盟又謂要於今年底前完全棄用俄羅斯石油，令
人擔心歐盟的行動會損害其自身經濟。而本周四（１２日），消息指芬蘭或會正式加入北約，屆
時又將觸動俄羅斯神經。如此情況下要投資者怎願買歐元？倘歐元難升，美元便強。
　
＊提防美財金官員會推高美元以吸引資金回債市＊
　
　　另一點更要留心，是美國１０年債息的不斷攀升，周一（９日）一度上破３﹒２％水平，今
早（１０日）於亞洲市場略為回落，但仍高企３﹒０６％。出現這情況多少意味在聯儲局縮表下
，資金不願回美債。擔心缺乏了聯儲局這大買家，美債價格將缺乏承接。如情況持續，聯儲局將
只有兩項選擇。第一個選項就是要容忍美債息大幅升以吸引資金流入美債，但這會損害美國經濟
復甦。第二個選項就是要美元續升，把更大量海外資金趕進美國市場去填補美債的個大洞。至於
如何可把大量海外資金趕到美國去？要做到這點美國政府便要使出些政治手段。料美國財金官員
會選擇後者的機會大，這解釋為何筆者擔心美元有機會繼續升的原因。
　
＊本周重點看中美通脹率＊
　
　　最後回看本周，重點看周三（１１日），因當天內地及美國將分別公布４月以消費物價指數
衡量的通脹率。市場估計，內地年通脹率將由３月的１﹒５％攀上１﹒９％水平。至於美國年通
脹率則由３月的８﹒５％略有所回落至８﹒２％。不要忘記，拜登政府於４月削減了３００多項
來自內地輸往美國的商品關稅到今年底。這項措施理應有助降低美國通脹率。就讓我們密切留意
有關情況變化。
《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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