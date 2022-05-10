《豐碩成果－盧穗欣》中國股債市場前瞻

《豐碩成果》２０２２年首季，環球市場受地緣政治局勢影響，主要由於美聯儲對加息的態

度轉強，地緣政治局勢緊張，以及新冠變種病毒，為市場帶來不確定性。可是，東亞聯豐相信環

球股市將進入中期的成長周期，在２０２１年盈利強勁反彈後，２０２２年盈利仍會有適度增長

。



＊中國抗疫政策方針是復甦關鍵＊



聚焦中國，ＭＳＣＩ中國指數近期表現強差人意，主要由於消費必需品、資訊科技和通訊服

務板塊放緩。內地疫情肆虐，多個城市實施封城措施，加劇市場情緒，擔憂供應鏈受阻，影響經

濟發展。

從宏觀角度，２０２１年中國國內生產總值（ＧＤＰ）增長為８﹒１％，但增速由首季

１８﹒３％，次季７﹒９％，第三季４﹒９％，放緩至第四季的４％。今年３月，全國人大會議

上將２０２２年ＧＤＰ增長目標設定為５﹒５％。中國人民銀行４月１５日宣布，自４月２５日

起，將下調銀行存款準備金率２５個基點。市場普遍預期今年中國人民銀行將進一步降低存款準

備金比率，以支持經濟增長。市場預期中國內地政府會增加財政支出和頒布更多貨幣寬鬆政策，

儘管步伐可能會相對緩慢，但未來幾個月股市和經濟應該會有所增長。

面對新冠疫情，中國採取「動態清零」政策，實施嚴厲的封鎖措施，致力降低確診數字。中

國的抗疫政策方針會否有所改變，以及貨幣政策會否愈來愈寬鬆，將會是加速復甦的關鍵。但我

們認為消費行業仍然會是下半年的主要增長動力。

正面來看，我們認為近期的市場調整很大程度上已反映了宏觀環境以及地緣政治方面的不利

因素。中期來說，目前的市場估值提供了下行支持我們看好潔淨能源行業如：電動汽車、太陽能

、與航運相關的周期性股票、部分消費行業如：運動服、啤酒、乳製品、互聯網和房地產行業的

優質股票（改善政策趨勢）；而對金融股（主要是銀行和保險）則較為審慎。



＊對中國房地產債市保持謹慎＊



中國政府１月宣布下調貸款市場報價利率（Ｌｏａｎ Ｐｒｉｍｅ Ｒａｔｅ）以促進經濟

增長，多項鬆綁貨幣政策意圖刺激房地產行業。可是，即使中國債券市場近期從歷史低位反彈，

但中國房地產三月份合約銷售仍然疲弱，預計情況在４月和５月依然持續，相信會再一次挑戰開

發商的資金壓力。

儘管官方陸續推出多項支持房地產政策措施，並強調「房住不炒」，以改善房地產的財務穩

定性及整體行業的長遠發展，但並未能讓開發商即時受惠。雖然對一些民營企業開發商而言，境

內融資渠道或略有改善，但大部分此類資金僅限於併購用途，不能用於償還債務。我們預計若沒

有實質措施來提振買家情緒，將會出現更多違約事件，而房地產行業需要更多時間才能恢復過來

。因此，東亞聯豐對中國房地產行業仍然保持謹慎態度。

《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》



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