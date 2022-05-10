《雅談保險－吳詩雅》為手上外幣尋找機遇，達財富增值兼傳承之效

《雅談保險》最近一位好友退休了，聚會時他分享了一些理財智慧。退休後他與妻子打算回

國內安居享受生活，然而他的子女分別在加拿大和美國升學，換言之他們經常遊走於三地。這位

一向精明的朋友便決定將銀行存款轉投一份外幣保單，將保單轉換為人民幣後，便把它拆成三份

，再將其中兩份保單貨幣分別轉換成加元及美元，以支持他和太太在美、加的「車馬費」和旅費

；隨後，夫婦二人返回國內居住，便可以人民幣保單內的款項支持他們的退休生活。席間的朋友

都不禁稱讚他理財有道。



＊七成受訪者持有外幣產品＊



事實上，港人向來喜歡四處旅遊，探看異國風情，而子女於外地進修升學的情況亦相當普遍

。最近筆者的公司便以網上問卷形式，訪問了５４１名客戶，調查發現７６％ 受訪者表示疫情

及經濟環境因素令其財富增值停滯或減少。８１％ 受訪者更因而改變理財策略，傾向投資低風

險 （３５％）、轉持現金減少投資（２７％）及投資流動性高的產品（１９％）。值得注意的

是，高達七成受訪者都持有外幣或外幣產品，其中最多人選擇外幣儲蓄（４７％）、外幣定期存

款（２８％）及持有外幣選項的儲蓄保險（２４％）。根據金管局數字，截至今年２月，本港的

外幣存款便高達７萬億以上港元等值，這個調查結果亦尋意料之內。



＊具備多種熱門貨幣選擇＊



現時市場上有些人壽儲蓄計劃，可讓投保人靈活轉換保單貨幣，更靈活應對不同的人生階段

。投保人可按照自己的人生計劃，自由轉換保單貨幣，例如較熱門的選擇包括澳元、英鎊、加元

、人民幣及美元等，亦可用保單貨幣直接提取保單價值。

另一方面，投保人可藉此提升財富的增值潛力。其次，一些特設的紅利鎖定選項亦可讓投保

人按個人需要，隨時提取戶口內的現金（按保單貨幣單位），以應付海外升學、海外置業等各種

人生階段所需。

這類計劃還有一大好處，就是可以將保單的價值傳承後代，包括多次更換受保人及後備受保

人；投保人更可自訂任何比例，將保單分拆成數份分配給不同家人，確保財富能穩健傳承下去，

代代守護家人。

目前經濟環境仍面對眾多不明朗因素，投資者也要謹慎而行，選擇合適自己的財富管理方案

。《保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監 吳詩雅》



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