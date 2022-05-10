《威少看世界－張少威》美國的「珍惜生命」與「選擇自由」之爭

《威少看世界》「武器化」（ｗｅａｐｏｎｉｚｅ） 是一個政治詞彙，意思是說把與軍事

無關的東西當成武器來達到自己的目的，比如美國為了整垮古巴，對其實施各種制裁，這是「將

制裁武器化」 （ｗｅａｐｏｎｉｚｅ ｓａｎｃｔｉｏｎｓ）；美英等少數國家對今年北京冬

奧搞所謂的「外交抵制」，提供了一個「將抵制武器化」（ｗｅａｐｏｎｉｚｅ

ｂｏｙｃｏｔｔ）的實例。近日，在美國被「武器化」的是婦女享有的墮胎權，因為聯邦最高法

院下月公布涉及「羅訴韋德案」（Ｒｏｅ ｖ﹒ Ｗａｄｅ） 的一項裁決時，將極大地限制美

國婦女的這一權利。上周媒體披露了這份裁決書的初稿，一些民主黨政客借勢「將墮胎議題武器

化」（ｗｅａｐｏｎｉｚｅ ｔｈｅ ａｂｏｒｔｉｏｎ ｉｓｓｕｅ），並動員他們的支持者

上街集會表達憤怒，從而為年底的國會中期選舉營造有利氣氛，爭取屆時有更多支持民主黨候選

人的選民出來投票，因為他們強烈支持婦女的這項權利。



＊「羅訴韋德案」強調婦女有權選擇＊



上周六（７日），近百人到最高法院大法官卡瓦諾（Ｂｒｅｔｔ Ｃａｖａｎａｕｇｈ）家

門外示威，高喊支持婦女墮胎權的口號，後來他們又走去附近的最高法院首席大法官羅伯茨

（Ｊｏｈｎ Ｒｏｂｅｒｔｓ）家，繼續喊口號，最終在警察的勸喻下散去。最高法院每年都審

理很多有爭議的案件，總有人對判決結果不滿，但集體到大法官家門口抗議則極為罕見，這說明

圍繞墮胎的爭議仍在分裂美國社會。

１９７３年１月２２日，最高法院就「羅訴韋德案」頒布判決令，從法律上保障了美國婦女

墮胎的權利，但這個歷史性文件並沒有直接說墮胎合法，而是強調指出憲法修正案第１４條保證

公民的隱私權，因此婦女有權選擇是否墮胎，也就是賦予懷孕婦女選擇的自由。正因如此，認為

墮胎應受法律保護的人稱自己是「支持選擇」（ｐｒｏ－ｃｈｏｉｃｅ），他們的行為是為婦女

的選擇權而戰。「支持選擇」逐漸成為民主黨籍政客的基本立場，「支持選擇」的選民特別是年

輕選民也被視為民主黨的「基本盤」，近日全美多地抗議集會的組織者或參加者也多數是年輕人

。



＊反墮胎者不斷興訴且屢敗屢戰＊



雖然「羅訴韋德案」對婦女有合法墮胎權一錘定音，但對這項裁決的法律挑戰卻層出不窮，

因為反對墮胎的社會勢力非常強大。有人因宗教信仰而認定，墮胎有違上帝意願。也有人出於善

心，希望為那些想墮胎的婦女提供服務，幫助她們把孩子生下來，然後交給社會福利機構或領養

家庭來撫養照顧。這些反對墮胎的人強調自己「珍惜生命」（ｐｒｏ－ｌｉｆｅ），經常舉行大

規模的反墮胎抗議集會。

２００９年５月，上任不久的奧巴馬總統在聖母大學（Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ

Ｎｏｔｒｅ Ｄａｍｅ）畢業典禮上發表演講，受到這所天主教大學部分學生和校友的抗議。他

們舉著標語牌在校外集會，反對大學邀請奧巴馬來演講，因為他支持合法墮胎。警方在校外逮捕

了幾十名示威者，而在畢業典禮現場，有些學生在畢業禮服的學士帽頂上畫一個十字架和兩個嬰

兒的腳印，以表達其反墮胎的立場。

「珍惜生命」陣營多年來不斷用各種理由挑戰「羅訴韋德案」的裁決，但迄今尚未成功，這

主要是因為最高法院持反墮胎立場的大法官始終未過半數。「十級地震」發生在特朗普任總統的

四年，期間他有機會提名三位立場較保守的大法官進入最高法院，令堅定支持墮胎合法的大法官

以３比６處於劣勢，因此才有了即將推翻「羅訴韋德案」的裁決。



＊靠政客立法限制墮胎初見成效＊



其實，反墮胎人士已經摸索出一條有效的路徑，從技術上限制婦女墮胎。「羅訴韋德案」的

裁決對允許墮胎的具體細節做出了一些規定，如墮胎應在妊娠期的三分之二之前進行。過去幾年

反對墮胎的政客在一些州以立法的方式將妊娠時間縮短，超過這段時間墮胎就屬於違法。密西西

比州的相關規定是懷孕１５周之後再墮胎就屬違法。而得克薩斯州去年９月１日開始實施一項新

法，規定懷孕六周後墮胎便屬違法。有醫生表示，懷孕僅數周的婦女可能還未意識到自己已經懷

孕，等到確認之時，她已經不能合法墮胎了。

此外，美國１３個州已經用法律形式規定，一旦最高法院推翻「羅訴韋德案」的判決，該州

就立即禁止墮胎。有些州已經為可做墮胎手術的診所規定了很苛刻的條件，一大批診所因無法滿

足相關條件而不能做墮胎手術。全國廣播公司（ＮＢＣ）日前報導，面積接近中國湖北省的北達

科他州，目前只剩下一個診所能做墮胎手術。



＊逆潮流禁止墮胎剝奪選擇自由＊



在２１世紀的今天，墮胎合法化是世界潮流。舉例來說，阿根廷是天主教國家，梵蒂岡的教

宗方濟各是阿根廷人。受天主教反墮胎理念的影響，該國一直未將墮胎合法化，但在２０２０年

底，阿根廷議會終於通過了允許墮胎的新法律，將選擇權交給了懷孕婦女。在這一點上，美國是

在逆世界潮流而動，客觀上是在剝奪婦女做出自主選擇的自由，而且愈演愈烈。各國的憲法都寫

明必須保障公民自由，但不同國家做法不一，有些國家能讓公民最大限度地掌握自己的命運，這

樣的社會何嘗不是大多數人所期望的呢？《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



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