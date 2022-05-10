《容我世說－張翠容》小馬可斯皇子復仇，菲律賓家族政治再現

《容我世說》菲律賓在憲法中規定總統只有一個六年任期，有不少菲律賓人在今屆大選慶幸

終可擺脫杜特爾特，這位現任總統在任內以血腥禁毒見稱，但人權組織卻指控他利用禁毒手段打

壓異己，加強集權，傷害菲國民主。不過，送走杜特爾特，想不到迎來的可能是前大獨裁者馬可

斯的兒子，他在競選中竟勢如破竹，大受年輕選民歡迎。



馬可斯在１９６５年上台，實行親美反共政策，把菲律賓變成美蘇冷戰下的亞洲反共前沿地

，與印尼的蘇哈托不遑多讓，貪污腐敗，製造了大量獵巫冤案，屠殺異己，華人首當其衝，他們

都被誣告成中共代理人。菲印兩國還有一個共通處，就是獨裁者雖然最終給人民力量拉下馬後，

但社會未能貫徹轉型正義，不僅迴避過去的獨裁黑歷史，甚至有美化之嫌。



印尼至今仍沒有正視發生在１９６７年的大屠殺，菲律賓一樣，教科書鮮有講及馬可斯的殘

暴統治，反之給小馬可斯把那段黑暗歲月，說成是菲律賓邁向現代化的繁華年代，令到年長一輩

慨嘆菲國新世代缺乏歷史視野，只依賴新科技推動的即食知識和後真相論述，使得馬可斯家族能

夠子承父業，重奪國家核心權力。



１９８３年馬可斯最大政敵阿基諾回國下機時，公然遭馬可斯政府暗殺，其後引爆非暴力「

人民力量革命」，企圖建立民主秩序。革命來勢凶凶，馬可斯一家終在１９８６年被逼下台，他

和家人倉皇出走，當時２８歲的小馬可斯便跟著父母流亡到夏威夷。８９年馬可斯病逝，其遺孀

伊美黛借安葬先夫的理由回國，其後更重返政壇成眾議員，女兒艾美也曾當選家鄉北伊洛戈省長

，而小馬可斯放下參議員職位後，現在則劍指最高權力位置，他靠著打資訊戰和美化父輩暴政，

人氣急升，從中可看到馬可斯家族在菲國仍不乏影響力。



歷史學家指出，大家族政治在菲律賓一直佔有重要角色，一如拉丁美洲，兩地同受過西班牙

殖民統治，保守天主教教會勢力龐大，其後又遭美國介入操控，結果面對相類似的後遺症。自

１５世紀西班牙航海家哥倫布發現拉丁美洲大陸後，歐洲資本主義便得以向外擴張。在政治方面

，西班牙殖民者在拉美遺留下來的莊園主（家族式大地主）寡頭政治，令到政治權力和財富集中

在少數人手中，傳統天主教教會和軍方勾結，原住民反之淪為奴隸。



西班牙人走了，但美國在「門羅主義」下於拉美展開它肆無忌憚的干預行為。雖然獨立之初

的拉美共和也複製了美國的總統制政治體系，可惜的是，這只是一件外衣，美國繼承了西班牙殖

民者對拉美的剝削，並視之為後花園，令拉美陷入新一輪的悲劇命運怪圈。



拉美獨立後即出現高地酋統治現象。高地酋翻譯自西班牙語ｃａｕｄｉｌｌｏ，泛指軍人獨

裁統治，背後均有美國撐腰。踏入９０年代，拉美地區逐步擺脫軍人獨裁，重新走上民主之路，

可是，過去遺留下來的問題，繼續影響拉美的政經現況，這被稱為拉美化現象。



墨西哥經濟學者Ｃａｒｌｏｓ Ａ﹒ Ａ﹒ Ｒｏｊａｓ指拉美化即貧困化，這種由於拉美

在經濟社會發展中出現的嚴重失衡情況，其主要特徵包括：外資主導型開放經濟下出現階段性經

濟高速增長，可是，另一方面拉美因喪失對本國經濟和資源的控制權而付出了的代價，財富無法

獲公平分配，加上威權統治導致官商勾結、政治腐敗、法紀不彰、貧富差距不斷擴大，原來拉美

是世界上最不公平的地方，而過去長期的內亂又孕育出一種暴力文化，再加上輕視教育、福利等

社會保障，社會治安惡劣。



３００多年來，菲律賓也一如拉美，無法擺脫西班牙殖民時代早已植根的大地主家族式政經

模式。西班牙統治者刻意把權力分給佔少數的社會精英和大地主，即使到了美國因「美西戰爭」

勝利而接管菲律賓，在長達半個世紀的變相殖民統治裏，菲律賓的政經結構一樣沒大變動，而受

美國庇蔭的馬可斯獨裁政權力與拉美的高地酋統治則十分相似。



在菲律賓，與拉美地區一樣，也曾因外資主導型經濟而出現過階段性榮景，可惜同是「有增

長、沒發展」，貧富極為懸殊，大地主即是大財閥，他們繼續緊握政經咽喉不放，而菲律賓國會

議員中有四成正是地主出身，擁有武裝部隊的當地省長勾結地主是普遍現象。菲律賓的美式民主

，結果只淪為既得利益者與土豪惡霸的遊戲，並使菲律賓成為暴力國家，其治安問題與拉美地區

同樣惡劣，再加上近年與伊斯蘭武裝派系的衝突，菲律賓可謂是雪上加霜。



到了杜特爾特，他以強人姿態出現，令菲國與民主更是愈行愈遠。而今次大選，家族王朝再

次發揮影響。人們開始奇怪，小馬可斯及其家族王朝的東山再起，這將為菲國帶來怎麼樣的命運

？《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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