  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/05/2022 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價續貶２３５點刷逾年半低，報６﹒７１３４

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１３４，
較上個交易日跌２３５點子，實現三連挫，創２０２０年１０月３０日以來逾一年半新低，上個
交易日報６﹒６８９９。人幣中間價過去三日累瀉１４７１點。
　　雖然美國聯儲局的貨幣緊縮政策令美股陷入動盪，但美元走強，美匯指數周一（９日）紐約
盤中一度升破１０４大關，至１０４﹒１９，再創２０年新高。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７１３４　　＋２３５﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０８９２　　＋３９０﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１５３８　　＋３４５﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５５２　　　＋３０﹒００
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２７９０　　＋２７０﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６６７７　　－４９５﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２４０５　　－３９３﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８２６９　　　＋１８﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒７６００　　　－６６﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１５８５　　－２３７﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５２７　　　　－１﹒６０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１０﹒３５０９　＋２０５８﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４１８０　　＋２５６﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８９﹒９０００　　　－１５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/05/2022
【虛幣世界】比特幣周末狂瀉，目前寄望穩守三萬美元
財經熱話10/05/2022
【陶觀天下】美聯儲強勢加息　英央行輕手出招
香港政情08/05/2022
【特首選舉】李家超：榮幸成功當選 馬上啟動組班工作
香港政情08/05/2022
【特首選舉】李家超獲1416票當選特首 得票率99%歷屆最高
香港政情08/05/2022
【特首選舉】李澤楷、郭基輝現身投票，多名選委冀李家超高票當選
香港政情06/05/2022
【特首選舉】李家超造勢大會邀鄧竟成分享　憶述幼時立志做警察
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金