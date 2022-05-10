【聚焦人幣】人幣中間價續貶２３５點刷逾年半低，報６﹒７１３４

《經濟通通訊社１０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１３４，

較上個交易日跌２３５點子，實現三連挫，創２０２０年１０月３０日以來逾一年半新低，上個

交易日報６﹒６８９９。人幣中間價過去三日累瀉１４７１點。

雖然美國聯儲局的貨幣緊縮政策令美股陷入動盪，但美元走強，美匯指數周一（９日）紐約

盤中一度升破１０４大關，至１０４﹒１９，再創２０年新高。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７１３４ ＋２３５﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒０８９２ ＋３９０﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１５３８ ＋３４５﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５５２ ＋３０﹒００

１英鎊╱人民幣 ８﹒２７９０ ＋２７０﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６６７７ －４９５﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２４０５ －３９３﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８２６９ ＋１８﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒７６００ －６６﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１５８５ －２３７﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５２７ －１﹒６０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒３５０９ ＋２０５８﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４１８０ ＋２５６﹒００

１人民幣╱韓元 １８９﹒９０００ －１５﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

