《鍾之日記》４月出口兩年低，港股大跌Ａ股彈

《鍾之日記》５月１０日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國聯儲局官員的言論暗示當局將進取加息應對高通脹，投資者對通脹再升的憂慮揮之不去

，美國１０年期債息一度衝上３﹒２厘，觸發美股新一輪拋售，道指周一尾段曾插超過７００點

，科技股沽壓大。但Ａ股今早低開高走，令港股曾插逾八百點創近兩個月低位後跌幅收窄，仍失

二萬關。

受美股拖累，恒指裂口低開７０１點，報１９３００，跌幅曾擴大至８２３點，低見

１９１７８，創３月１６日以來低位，但內地股市倒升，恒指半日插５６５點。大市在三時半前

跌幅進一步收窄，恒指曾僅跌２４３點，見１９７５８點全日高。恒指最終收報１９６３３，跌

３６８點或１﹒８４％，連跌四日。

國指收市跌１５１點或２﹒２％，報６６５８。科指失守４０００點大關，早段曾瀉近７％

，收市插１２９點或３﹒２％，報３９０６點。大市全日成交有１４３６﹒８億元。

美國證交會（ＳＥＣ）於５月９日公布第７批中概股「預定摘牌名單」，再以《外國公司問

責法》（ＨＦＣＡＡ）將１１隻中概股列入摘牌名單中，當中包括陸金所（美︰ＬＵ）、金山雲

（美︰ＫＣ）及滴滴（美︰ＤＩＤＩ）。計及「確定名單」，累計近１４０隻中概股列入名單。



＊滬指收升近１﹒１％，兩連升＊



４月中國美元計出口按年增幅放緩至３﹒９％，創２０２０年６月以來最慢增速。環球避險

情緒升溫，市場隔夜美股狂瀉，不過中證監中午開聲撐Ａ股，指各類風險因素對Ａ股市場的影響

是可控的，滬深股市今日低開高走，光伏、風電、半導體等賽道股掀漲停潮，券商、銀行等大金

融板塊走高，兩市超３７００股飄紅。

兩市早間低開高走，三大股指集體翻紅，上證綜合指數（滬綜指）低開１﹒２８％後上演「

三千攻防戰」，午後繼續走強，收漲１﹒０６％，報３０３５﹒８４點，深成指漲１﹒３７％，

創業板指漲超２％。

陸股通今日恢復，外資經滬股通、深股通加速流出，全日北向資金淨賣出８９﹒２６億元，

全日兩市成交８４６９億元，按日大增１１﹒５％。

滬深３００指數年內累跌兩成，中證監副主席王建軍最新接受官媒訪問時稱，Ａ股市場槓桿

資金規模有限、風險可控，形容Ａ股各類風險因素可控，並指從政策面看，「穩增長」的效應正

在加速顯現，房地產、平台經濟、規範和引導資本健康發展等方面的積極訊號，有利於穩定各方

面預期。

另外，隨著全球風險資產承壓，境內外人民幣連續第三天下跌，人民幣兌一美元中間價今報

６﹒７１３４，較上個交易日跌２３５點子，實現三連挫，創２０２０年１０月３０日以來逾一

年半新低，上個交易日報６﹒６８９９。人幣中間價過去三日累瀉１４７１點。貝萊德將中國資

產評級下調至中性。



＊長沙廠傳異味惹爭議，比亞迪一度縮水１１％＊



比亞迪（１２１１）（深：００２５９４）位於湖南長沙的車廠被指污染環境，造成工廠周

邊居民身體不適，包括頻繁流鼻血、頭暈、久咳不止等，多名居民近日到比亞迪工廠拉橫額維權

抗議。長沙市政府公告，針對群眾反映比亞迪雨花區工廠氣體排放相關情況，市委、市政府已成

立調查組，組織政府職能部門、第三方檢測機構以及相關專家，進駐比亞迪雨花區工廠展開調查

。而長沙比亞迪部分產線目前已經停產進行整頓，其它產線正常運轉。

比亞迪則於在官方微博發聲明，稱園區排放符合國家標準，在緊挨園區的部分區民區，或存

在異味情況，公司已採取相關措施，積極改善。比亞迪稱網傳「排放超標引起流鼻血」屬於惡意

捏造關聯，已經報警。

受醜聞消息拖累，比亞迪早段一度插近１１％至２０３﹒８元，創近２個月新低，其後收復

部分失地，收盤報２１４﹒６元跌６﹒１％。

其他新龍源汽車股亦走弱，蔚來（０９８６６）瀉１０﹒２％，小鵬汽車（０９８６８）跌

９﹒９％，理想汽車（０２０１５）跌６﹒６％。



＊融創中國再傳賣產，世茂建議延遲一年償付債券＊



再有內地房企懷疑爆雷，網傳碧桂園（０２００７）在成都、福建等多地的監管帳戶已被凍

結，網友紛紛轉發相關截圖，並質疑碧桂園是否已「爆雷」。其後碧桂園方面發聲明稱，是該公

司在福建的參股項目發生了「客訴」，但目前涉及項目事宜已妥善解決，相關監管措施已解除。

不過消息嚇走投資者，碧桂園連跌４日，再跌８﹒４％，報４﹒４５元。

雅居樂集團（０３３８３）公布經審核業績，截至去年１２月底止年度，股東應佔利潤

６７﹒１２億元人民幣，按年下跌２９﹒１６％；每股基本盈利１﹒７２９元人民幣；不派末期

息。期內，營業額７３０﹒２８億元人民幣，按年跌８﹒９９％。雅居樂收市跌１﹒２％，報

３﹒４１元。

《彭博》報道，融創中國（０１９１８）的２９５０萬美元債券利息的３０天寬限期將於５

月１１日（明日）結束。據債券發行說明書，不能如期支付可能引發其他離岸債券交叉違約。另

外據內媒引述消息人士報道，深圳地鐵、萬科（０２２０２）正與融創洽談收購深圳冰雪城項目

５１％股權，目前尚未簽署協議。融創自４月起至目前仍在停牌。報道指，２０２０年１１月融

創與華發股份（滬：６００３２５）以１２７﹒１億元人民幣投得深圳冰雪城項目所在地塊，雙

方分別持有５１％、４９％股權。融創自４月起至目前仍在停牌。

世茂集團（００８１３）旗下世茂股份（滬：６００８２３）建議推遲原訂於５月２２日到

期的一隻５億元人民幣債券，即延期一年才償還本金。世茂強調，此舉不構成債務違約，將會安

排會議與投資者進行討論。

世茂近期已尋求推遲償還多筆貸款，上月獲得持有人同意對一筆私募債本金展期。相對於上

次私募債能先兌付１０％本金並分期償付的方案，是次公募債要求將全部本金推遲一年兌付，或

反映世茂的財政狀況進一步惡化。

世茂集團自因未能發布年報，上月初至今一直停牌。（ｃａ）



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