【聚焦數據】中國４月美元計出口增３﹒９％近兩年低，進口持平

《經濟通通訊社１０日專訊》內地疫情持續導致市場需求下降，加上疫情封控導致供應鏈和

物流受阻，中國４月美元計出口按年增幅放緩至３﹒９％，創２０２０年６月以來最慢增速。

中國海關總署公布，以美元計價，４月份出口同比增３﹒９％，創下２０２０年６月以來最

慢增速，但仍高於市場預期的增３﹒２％，３月份增長１４﹒７％。進口則同比持平，好於市場

原本預期下降３％，前月下降０﹒１％是逾一年半以來首現負增長。４月貿易順差為５１１﹒２

億美元，高於３月的４７３﹒８億美元，亦多於預期的５０６﹒５億美元。

以人民幣計價，４月中國出口１﹒７４萬億元，按年增長１﹒９％，低於預期的３﹒１％；

進口１﹒４１萬億元，下跌２％，較市場預期跌３﹒３％為佳。貿易順差錄３２５０﹒８億元人

民幣。



＊首４月貿易順差２１２９﹒３億美元，擴大４２﹒３％＊



首４個月，以美元計，出口額累計１﹒０９萬億美元，增長１２﹒５％；進口８８１４﹒２

億美元，增長７﹒１％；貿易順差２１２９﹒３億美元，擴大４２﹒３％。

以人民幣計，首４月，中國進出口總值１２﹒５８萬億元，比去年同期增長７﹒９％。其中

，出口６﹒９７萬億元，增長１０﹒３％；進口５﹒６１萬億元，增長５％；貿易順差１﹒３６

萬億元，增加３９﹒２％。（ｃａ，ｅｗ）

