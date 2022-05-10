【新冠肺炎】孫春蘭重申堅持「動態清零」毫不動搖，鞏固防控成果

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國務院聯防聯控機制９日召開電視電話會

議，國務院副總理孫春蘭強調，堅持「動態清零」不猶豫不動搖，堅持底線思維、極限思維，抓

早抓小抓基礎，發現一宗、撲滅一宗，確保疫情可管可控，為黨的二十大勝利召開營造良好環境

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＊大城市建立步行１５分鐘核酸「採樣圈」＊



孫春蘭指出，中國疫情防控進入應對奧密克戎病毒變異株流行新階段，發生疫情地區要採取

更堅決果斷措施，刻不容緩做到「四應四盡」，盡快實現社會面清零。要提升監測預警靈敏性，

大城市建立步行１５分鐘核酸「採樣圈」，拓寬監測範圍和渠道，及時公開透明發布疫情信息，

對緩報、瞞報、漏報的嚴肅追責。要提高隔離點、方艙醫院建設儲備標准，做好規劃選址和基礎

設施、必備物資准備，確保需要時２４小時內投入使用。

要加強基層基礎工作，防控工作落實到點位和人員，老城區、工地、學校、養老福利機構等

場所落實常態化防控措施，重點人員嚴格做到閉環管理。要繼續做好以老年人為重點的疫苗免疫

接種，推進核酸檢測結果互認，最大限度減少疫情對生產生活影響。

