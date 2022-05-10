【政策風向】人行貨幣執行報告：穩健貨幣政策要主動應對提振信心

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行９日發布《２０２２年第一季度中國貨幣政策執行報

告》，相較於去年四季度，本期報告對下階段的貨幣政策安排更強調紓困困難行業、脆弱群體，

並加大結構性貨幣政策工具的實施力度。

《報告》提出，穩健的貨幣政策要加大對實體經濟支持力度，穩字當頭，主動應對，提振信

心，搞好跨周期調節，堅持不搞「大水漫灌」，聚焦支持小微企業和受疫情影響的困難行業、脆

弱群體。其中，「主動應對，提振信心」是最新的提法。

《報告》強調，結構性貨幣政策工具要積極做好「加法」，引導金融機構合理投放貸款，促

進金融資源向重點領域、薄弱環節和受疫情影響嚴重的企業、行業傾斜。適時增加支農支小再貸

款額度，用好普惠小微貸款支持工具、科技創新再貸款和普惠養老專項再貸款，抓實碳減排支持

工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款運用。

《報告》再次強調堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期

，穩妥實施房地產金融審慎管理制度，支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改

善性住房需求。



＊建立存款利率市場化調整機制，１年以上定存利率獲下調＊



人行還披露，今年４月，人行指導利率自律機制建立了存款利率市場化調整機制。該機制的

建立重在推進存款利率進一步市場化，對銀行的指導是柔性的。銀行可根據自身情況，參考市場

利率變化，自主確定存款利率的實際調整幅度。國有銀行和大部分股份銀行４月下旬已下調１年

以上定期存款利率。

人行指出，新的機制建立後，銀行的存款利率市場化程度更高，在當前市場利率總體有所下

行的背景下，有利於銀行穩定負債成本，促進實際貸款利率進一步下行。

下階段，人民銀行將繼續深化利率市場化改革，完善市場化利率形成和傳導機制，優化央行

政策利率體系，加強存款利率監管，著力穩定銀行負債成本，發揮ＬＰＲ改革效能，推動降低企

業綜合融資成本。（ｌｃ）

