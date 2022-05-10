【新冠肺炎】北京新增６１例本土確診，順義區發生聚集性疫情

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》北京新增６１宗本土確診病例和１３宗無

症狀感染者，無新增疑似病例，涉朝陽、海淀等８區，新增１宗境外輸入確診病例，無新增疑似

病例和無症狀感染者。治癒出院２６宗。



＊順義區北京農商行發生聚集性疫情，造成感染者２１宗＊



５月９日的北京疫情防控發布會通報，順義區疫情是社會面零星隱匿傳染源導致的聚集性疫

情，規模較大，感染者分布範圍較廣，增加了疫情發展形勢的不確定性；社會面疫情傳播鏈條依

然未阻斷，新發的社會面聚集性疫情是當前疫情防控最大風險。

通報的病例中，包括一宗順義區聚集性疫情，主要涉及北京農商銀行空港辦公區，截至目前

報告感染者２１宗，包括工作人員１７宗、其家庭成員４宗，判定密接９１５人、次密接１０８

人；涉及６個區，順義區１０宗，海淀區５宗，豐台區３宗，朝陽區、通州區、昌平區各１宗。

順義區已於５月８日、９日、１０日三天再連續開展三輪區域核酸篩查，８日全區累計採樣

１２０萬餘人，結果均為陰性。順義區，對北京農商銀行數據中心陽性檢測人員及同樓層工作人

員涉及的１４個社區（村）進行了臨時管控。自５月９日至１５日，順義各單位以居家辦公為主

，非必要不出順。

北京農商銀行副行長田暉介紹，此次聚集性疫情的發生，說明對有關行業和企業的防疫責任

落實的監督檢查還需加強力度，落到實處。



＊北京市全市出台８項措施，「分區單雙日」核酸檢測＊



北京市出台８項防控措施：一是自５月１２日起，進入黨政機關企事業單位及其他社會單位

、商務樓宇、商場超市、賓館酒店、餐飲飯店等公共場所，須查驗４８小時內核酸檢測陰性證明

。視疫情情況恢復查驗７日內核酸檢測陰性證明。

二是繼續暫停演出場所、娛樂場所、互聯網上網服務場所和健身房等室內體育場所經營活動

，暫停開放全市等級景區室內場所及圖書館、文化館、美術館等公共文化場所，公園景區繼續按

照５０％限流。

三是餐飲經營單位繼續暫停堂食服務。

四是全市中小學、幼兒園、中等職業學校暫停返校，組織線上教學。市有關部門將視疫情情

況適時公布後續返校安排。

五是繼續對重點區及其他區有關涉疫街鄉鎮開展區域核酸篩查，嚴格執行風險行業、場所、

部位相關重點人群和其他各類人員的常態化核酸檢測要求。全市將進一步優化採樣網點布局，增

加檢測點位。

六是朝陽、房山、順義等區所涉封控區、管控區的公共交通實行運營調整。朝陽全區及公共

交通運營調整區域內工作或生活的人員，繼續實行居家辦公和「點對點」閉環管理，黨政機關和

國有企事業單位帶頭落實居家辦公要求，中央和國家機關、央屬企事業單位、大型總部企業原則

上保持不高於５０％的到崗率。

七是本市中高風險地區人員、有１例及以上感染者的街鄉鎮人員、封控區管控區人員、「北

京健康寶」彈窗人員繼續嚴控出京。其他人員非必要不出京，確需出京的，須查驗登機登車前

４８小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼。

八是嚴格落實「四方責任」，各相關單位和公共場所要履行主體責任，嚴格落實掃碼測溫、

查驗核酸證明要求，加強日常防疫管理。屬地和行業主管部門要強化日常監督檢查。個人要切實

履行社會責任，主動做好核酸檢測，自覺配合查驗工作，對於已知自身有涉疫風險的，嚴禁外出

參加社會面活動。

此外，自５月１０日起，北京將對朝陽、順義、房山３區全域，以及其他１４區近７日內出

現陽性病例的街鎮，連續開展三輪區域核酸篩查。在全市範圍內，提供「分區單雙日」核酸檢測

服務，未列入重點篩查區域的，群眾可根據需求自願參加檢測。



＊個別核酸檢測機構存在送檢不及時、報告不準確等問題＊



北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組檢疫檢測工作組副組長李昂通報，在近期的飛行監督檢

查中發現，個別核酸檢測機構存在送檢不及時、報告不準確、實驗室管理不嚴格等問題，嚴重影

響核酸檢測質量和疫情防控工作效果。

