【內房困局】據報融創中國擬出售深圳冰雪文旅城５１％股權

《經濟通通訊社１０日專訊》據內媒《澎湃新聞》報道，深陷資金鏈問題的融創中國

（０１９１８）在和幾名潛在買家洽談出售位於深圳的冰雪文旅城項目５１％股權的事項。在潛

在的買家名單中，深圳地鐵集團正和融創方面接觸，洽談接手股權一事。據悉，目前融創出售股

權一事仍在洽談中，並未最終確定接手方和簽署合同。

融創和華發股份（滬：６００３２５）於２０２０年１１月聯合在深圳市寶安區以

１２７﹒１億元（人民幣．下同）的底價拿下了編號為Ａ３０１－０５７５的地塊。該地塊建築

面積逾１３１萬平方米，包括辦公７４﹒３萬平方米，住宅（可售型人才房）３０萬平方米，游

樂設施１０萬平方米，商業近１０萬平方米（含綠軸地下商業７２９１平方米），配套酒店

４﹒９萬平方米，公共配套設施１０９萬平方米。

雙方當時共同出資設立合資公司深圳融華置地投資有限公司，以深圳融華名義參與競買該地

塊，深圳融華註冊資本金７０億元，其中華發房產認繳出資３４﹒３億元，持有項目公司４９％

股權；融創文旅認繳出資３５﹒７億元，持有項目公司５１％的股權。融創擬該項目打造一個包

含世界最大室內雪世界在內的冰雪文旅綜合體，也是融創文旅首次進入深圳。（ｗｌ）

