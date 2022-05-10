【內房困局】世茂擬延一年付５億債券本息，「１９世茂Ｇ３」跌停

《經濟通通訊社１０日專訊》世茂集團（００８１３）在岸子公司世茂股份

（滬：６００８２３）發布公告稱，擬於下周一（１６日）周五（２０日）召開「１９世茂Ｇ３

」持有人會議，會議將審議《關於豁免本次持有人會議召開程序相關要求的議案》、《關於調整

債券本金兌付安排的議案》及《關於發行人及其實際控制人承諾「不逃廢債」的議案》。如經本

期債券持有人會議通過，本期債券全部債券持有人的本金兌付日調整為２０２３年５月２２日（

如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第１個交易日，順延期間付息款項不另計利息）。兌

付日調整期間，本期債券票面利率不變。

本期債券２０２１年５月２２日至２０２２年５月２２日計息期間的利息將在《募集說明書

》約定的付息日全額支付。兌付日調整期間的新增利息隨本金一起支付，利隨本清。發行人視情

況可將本期債券全部本金的兌付日提前。本次調整本期債券本金償付安排不構成債券違約事項。

「１９世茂Ｇ３」發行規模５億元人民幣，票息４﹒１５％，到期日２０２２年５月２２日

。該債券盤中跌２２﹒５６％後，現被臨時停牌。

世茂集團最近幾個月已經先後要求對貸款、資產支持證券和信託延期償付，而在此次要求延

期償還債券本金之前，世茂股份上個月獲得持有人同意對一筆私募債本金展期一年並分期兌付。

該公司的信用評級去年還是投資級，但此後被多次下調。惠譽上個月撤回對世茂集團的評級。由

於延遲發布年報，世茂在香港上市的股票從４月初開始停牌。（ｗｌ）

