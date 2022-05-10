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10/05/2022 10:40

【外儲下降】４月外儲驟減６８３億美元四連跌，月跌幅近五年半大

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行７日公布，４月末中國外匯儲備３１１９７﹒２萬億
美元，較３月末減少６８２﹒７４億美元，為連續第四個月下滑，降幅為２﹒１４％。４月外儲
下滑幅度較３月顯著加大，單月降幅創２０１６年１１月以來最大。今年前四個月，中國外匯儲
備累計減少１３０４﹒５億美元。
　　人行數據又顯示，４月末官方儲備資產中黃金準備１１９７億美元，３月末為１２１６億美
元。以盎司計，４月末黃金儲備６２６４萬盎司，為連續３２個月保持不變。
　
＊美元指數大幅上漲，金融資產價格顯著下跌＊
　
　　國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，４月份，中國跨境資金總體延續淨流入態
勢，境內外匯市場供求保持基本平衡。國際金融市場上，受主要國家貨幣政策預期、地緣政治局
勢、新冠肺炎疫情等因素影響，美元指數大幅上漲，全球金融資產價格顯著下跌。外匯儲備以美
元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額減少，與資產價格變化等因素共同作用，當月外匯
儲備規模下降。
　　當前外部環境複雜性不確定性加劇，世界經濟複蘇放緩，國際金融市場波動性較大。但中國
統籌疫情防控和經濟社會發展，經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣、長期向好的基本面不會改變
，有利於外匯儲備規模保持總體穩定。（ｗｌ）

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