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10/05/2022 10:58

【數據前瞻】機構料４月人幣新增貸、新增社融均環比急降逾五成

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人行最晚約５月１８日公布４月Ｍ２、人幣新增貸及社融等數
據。據《路透》綜合近２０家機構預測中值顯示，４月受局部疫情嚴峻和物流衝擊影響，企業生
產經營活動放緩、居民消費低迷、樓市延續低位運行，整體融資需求維持偏弱，預計４月新增人
民幣貸款１﹒５１５萬億元（人民幣．下同），環比驟降逾五成（３月人民幣貸款新增３﹒１３
萬億元），但較去年同期略增。
　　資管新規過渡期結束後表外融資下降壓力減緩，但股票和政府債融資料均較３月回落，預計
４月新增年社會融資規模為２﹒３萬億元，環比亦降逾五成（３月新增社融４﹒６５萬億元），
但較去年同期仍小幅增長逾兩成。Ｍ２方面，預計４月Ｍ２同比增速加快至９﹒９％（３月同比
增９﹒７％）。
　　中信證券的報告較為悲觀。該機構稱，４月底票據轉貼現利率明顯下降，三個月期國庫銀票
轉貼現利率最後兩個交易日分別為０﹒２５％和０﹒６５％，遠低於同期同業存單利率，這可能
說明銀行信貸投放的壓力較大。同時，４月３０大中城市商品房成交面積同比下降５４％，居民
按揭貸款的低迷可能繼續拖累整個居民貸款。（ｗｌ）

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