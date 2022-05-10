【數據前瞻】機構料４月人幣新增貸、新增社融均環比急降逾五成

《經濟通通訊社１０日專訊》人行最晚約５月１８日公布４月Ｍ２、人幣新增貸及社融等數

據。據《路透》綜合近２０家機構預測中值顯示，４月受局部疫情嚴峻和物流衝擊影響，企業生

產經營活動放緩、居民消費低迷、樓市延續低位運行，整體融資需求維持偏弱，預計４月新增人

民幣貸款１﹒５１５萬億元（人民幣．下同），環比驟降逾五成（３月人民幣貸款新增３﹒１３

萬億元），但較去年同期略增。

資管新規過渡期結束後表外融資下降壓力減緩，但股票和政府債融資料均較３月回落，預計

４月新增年社會融資規模為２﹒３萬億元，環比亦降逾五成（３月新增社融４﹒６５萬億元），

但較去年同期仍小幅增長逾兩成。Ｍ２方面，預計４月Ｍ２同比增速加快至９﹒９％（３月同比

增９﹒７％）。

中信證券的報告較為悲觀。該機構稱，４月底票據轉貼現利率明顯下降，三個月期國庫銀票

轉貼現利率最後兩個交易日分別為０﹒２５％和０﹒６５％，遠低於同期同業存單利率，這可能

說明銀行信貸投放的壓力較大。同時，４月３０大中城市商品房成交面積同比下降５４％，居民

按揭貸款的低迷可能繼續拖累整個居民貸款。（ｗｌ）

