【Ａ股震盪】滬綜指低開１﹒２８％，４月出口增３﹒９％兩年最弱

《經濟通通訊社１０日專訊》歐美需求轉弱，加上內地疫情封控導致供應鏈和物流受阻因素

拖累下，４月中國美元計出口按年增幅放緩至３﹒９％，創２０２０年６月以來最慢增速。４月

進口增速從兩個月前的兩位數降至零，表明國內需求正在急劇下降。以人民幣計價，４月出口增

長１﹒９％，低於預期的３﹒１％；進口下跌２％，較市場預期跌３﹒３％為佳。４月貿易順差

達５１１﹒２億美元，高於３月的４７３﹒８億美元。

隔夜美股狂瀉，滯脹憂慮揮之不去，美國１０年期債息一度衝上３﹒２厘，反映中概股表現

的金龍中國指數更急跌７﹒８％報５６６４點，連續第三天重挫，滬深股市今早大幅低開，上證

綜合指數（滬綜指）低開１﹒２８％，報２９６５﹒７８點，三千關再告失守；深綜指低開

１﹒４２％，創業板指低開１﹒６２％，所有行業板塊均告走低，白酒、鋰電池、地產股領跌。



隨著全球風險資產承壓，境內外人民幣連續第三天下跌，人民幣兌一美元中間價今報

６﹒７１３４，較上個交易日跌２３５點子，實現三連挫，創２０２０年１０月３０日以來逾一

年半新低，上個交易日報６﹒６８９９。人幣中間價過去三日累瀉１４７１點。貝萊德將中國資

產評級下調至中性。

內地疫情持續，國家衛健委通報過去１日新增３４２６宗本土病例，當中約九成屬於無症狀

感染。北京新增７４宗本土個案，包括６１宗確診及１３宗無症狀感染。上海疫情繼續回落，本

土個案增加約３０００宗，大部分是無症狀感染。再多６名患者死亡，平均年齡７９﹒５歲，全

部都有嚴重長期病。（ｃａ）

