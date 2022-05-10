【Ａ股震盪】滬綜指半日升０﹒１７％守三千，外資急撤流出８０億

《經濟通通訊社１０日專訊》４月中國美元計出口按年增幅放緩至３﹒９％，創２０２０年

６月以來最慢增速。４月進口增速從兩個月前的兩位數降至零，表明國內需求正在急劇下降。以

人民幣計價，４月出口增長１﹒９％，低於預期的３﹒１％；進口下跌２％，較市場預期跌

３﹒３％為佳。４月貿易順差達５１１﹒２億美元，高於３月的４７３﹒８億美元。

環球避險情緒升溫，市場隔夜美股狂瀉，反映中概股表現的金龍中國指數更急跌７﹒８％報

５６６４點，連續第三天重挫，加上人民幣走弱，滬深股市今早大幅低開，上證綜合指數（滬綜

指）低開１﹒２８％後上演「三千攻防戰」，一度轉升高見３０３２﹒２３點，半日收升

０﹒１７％，報３００９﹒２２點。深成指低開高走升０﹒３９％，創業板指升１﹒４％。光伏

、風電、半導體股掀漲停潮，大基建板塊繼續活躍，油氣、煤炭、農業板塊跌幅居前。

陸股通今日恢復，外資早段經滬股通、深股通加速流出，截至目前北向資金淨賣出

８０﹒３８億元，半日兩市總成交５３１７元（人民幣．下同），比上個交易日同時段成交增近

６％。

隨著全球風險資產承壓，境內外人民幣連續第三天下跌，人民幣兌一美元中間價今報

６﹒７１３４，較上個交易日跌２３５點子，實現三連挫，創２０２０年１０月３０日以來逾一

年半新低，上個交易日報６﹒６８９９。人幣中間價過去三日累瀉１４７１點。貝萊德將中國資

產評級下調至中性。

另外，美國證券交易委員會（ＳＥＣ）把第七批共１１家在美國上市的中國公司列入「預定

除牌名單（Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎａｌ ｌｉｓｔ）」，包括滴滴、陸金所、金山雲和趣頭條等。

該名單目前已擴容至１３９家。



＊特斯拉暫停上海廠生產，概念股沽壓沉重＊



《路透》最新引述消息人士報道，特斯拉因供應問題暫停上海廠生產。Ａ場特斯拉概念股走

低，寶鋼股份（滬：６０００１９）跌２﹒２％，中航光電（深：００２１７９）跌２％，三花

智控（深：００２０５０）跌０﹒２％，隆基股份（滬：６０１０１２）偏軟。

中國４月以美元計出口同比增速大幅放緩至３﹒９％，創近兩年來最慢增速。航運股今日沽

壓沉重，中遠海能（滬：６０００２６）瀉９﹒６％，招商輪船（滬：６０１８７２）跌８％，

中遠海特（滬：６００４２８）跌３﹒８％，中遠海控（滬：６０１９１９）跌近３％，盛航股

份（深：００１２０５）跌２﹒９％。

種業股今早大幅急挫，大北農（深：００２３８５）跌０﹒８％，隆平高科

（深：０００９９８）跌１﹒９％，登海種業（深：００２０４１）跌１﹒７％，荃銀高科

（深：３０００８７）跌１﹒４％，豐樂種業（深：０００７１３）跌１﹒８％，神農科技

（深：３００１８９）跌０﹒９％。



＊外資大幅流出白酒股受壓，內房股走低＊



隔夜美股的暴跌進一步抑制了外資風險情緒。外資流走打擊白酒股，金種子酒

（滬：６００１９９）跌２﹒５％，口子窖（滬：６０３５８９）跌１﹒１％，老白干酒

（滬：６００５５９）跌０﹒２％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌０﹒１％。

鋰礦龍頭天齊鋰業（深：００２４６６）昨日發布的公告稱與中創新航簽戰略協議與碳酸鋰

供應協議，早盤一度升２﹒８％，半日升０﹒０８％，報７８﹒４元。

招商蛇口（深：００１９７９）４月實現簽約銷售金額１４０﹒９３億元，同比減少５２％

，半日跌４﹒４％。其他內房同樣有沽壓，皇庭國際（深：００００５６）跌７﹒４％，新城控

股（滬：６０１１５５）挫近半成，金地集團（滬：６００３８３）跌４﹒４％，保利發展

（滬：６０００４８）跌３﹒８％，招商積余（深：００１９１４）跌３﹒３％，華夏幸福

（滬：６００３４０）跌３％。

