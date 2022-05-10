【Ａ股震盪】人幣彈滬綜指午後升０﹒６２％，深成指升０﹒９２％

《經濟通通訊社１０日專訊》在岸人民幣兌美元盤中一度觸及６﹒７，日內漲逾３００點；
離岸人民幣兌美元日內漲近３５０點，報６﹒７２１５。
Ａ股市場午後升幅擴大，滬綜指升０﹒６２％，報３０２２﹒８１點，滬深３００指數升
０﹒６６％，深成指升０﹒８４％。上海Ｂ股升１﹒０３％，深圳Ｂ股仍跌０﹒９６％。
（ｃａ）
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