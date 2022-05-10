【Ａ股震盪】中證監開口撐市，滬綜指收升１﹒０６％守三千關

《經濟通通訊社１０日專訊》４月中國美元計出口按年增幅放緩至３﹒９％，創２０２０年

６月以來最慢增速。環球避險情緒升溫，市場隔夜美股狂瀉，不過中證監中午開聲撐Ａ股，指各

類風險因素對Ａ股市場的影響是可控的，滬深股市今日低開高走，光伏、風電、半導體等賽道股

掀漲停潮，券商、銀行等大金融板塊走高，兩市超３７００股飄紅。

兩市早間低開高走，三大股指集體翻紅，上證綜合指數（滬綜指）低開１﹒２８％後上演「

三千攻防戰」，午後繼續走強，收漲１﹒０６％，報３０３５﹒８４點，深成指漲１﹒３７％，

創業板指漲超２％。

陸股通今日恢復，外資經滬股通、深股通加速流出，全日北向資金淨賣出８９﹒２６億元，

全日兩市成交８４６９億元，按日大增１１﹒５％。

中證監副主席王建軍最新表示，總的看，各類風險因素對Ａ股市場的影響是客觀存在的，但

影響是可控的，市場穩定運行是有堅實基礎的。王建軍強調，目前市場槓桿資金規模有限、風險

可控，公募基金總體是淨申購，沒有出現集中贖回。市場短期波動不會改變中國資本市場長期向

好的大趨勢。資本市場投資要堅持價值投資、長期投資，要風物長宜放眼量。

另外，隨著全球風險資產承壓，境內外人民幣連續第三天下跌，人民幣兌一美元中間價今報

６﹒７１３４，較上個交易日跌２３５點子，實現三連挫，創２０２０年１０月３０日以來逾一

年半新低，上個交易日報６﹒６８９９。人幣中間價過去三日累瀉１４７１點。貝萊德將中國資

產評級下調至中性。



＊半導體芯片股持續走強＊



大基建、園林股繼續活躍，金埔園林（深：３０１０９８）、華藍集團

（深：３０１０２７）、杭州園林（深：３００６４９）、奧雅設計（深：３００９４９）、艾

布魯（深：３０１２５９）等多股等漲停，浙江建投（深：００２７６１）、棕櫚股份

（深：００２４３１）、安徽建工（滬：６００５０２）等跟漲一成漲停。

據外媒引述知情人士報道稱，美國商務部正在考慮禁止美國公司向中國公司出售先進的晶片

製造設備，亦禁止中國公司購買美國生產的工具來製造先進晶片。惟半導體股逆市走強，斯達半

導（滬：６０３２９０）漲停，士蘭微（滬：６００４６０）升４﹒７％，韋爾股份

（滬：６０３５０１）升４﹒３％。



＊油氣、煤炭股集體走弱＊



《路透》最新引述消息人士報道，特斯拉因供應問題暫停上海廠生產。Ａ場特斯拉概念股走

低，寶鋼股份（滬：６０００１９）跌１﹒３％，中航光電（深：００２１７９）跌１％，三花

智控（深：００２０５０）跌１﹒２％，隆基股份（滬：６０１０１２）軟１﹒３％。

中國４月以美元計出口同比增速大幅放緩至３﹒９％，創近兩年來最慢增速。航運股今日沽

壓沉重，中遠海能（滬：６０００２６）瀉８﹒５％，招商輪船（滬：６０１８７２）跌

５﹒６％，中遠海特（滬：６００４２８）跌２﹒６％，中遠海控（滬：６０１９１９）跌

１﹒５％。

油氣、煤炭股領跌，平煤股份（滬：６０１６６６）急跌７﹒６％，山西焦煤

（深：０００９８３）挫７﹒３％，潞安環能（滬：６０１６９９）跌近６％，陝西煤業

（滬：６０１２２５）跌４﹒５％，中國海油（滬：６００９３８）跌６﹒５％，中曼石油

（滬：６０３６１９）跌６﹒１％，新天然氣（滬：６０３３９３）跌４﹒９％，通源石油

（深：３００１６４）跌３％。（ｃａ）





表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９１９﹒８７ ＋１﹒０９

上證綜合指數 ３０３５﹒８４ ＋１﹒０６ ３８４０﹒００

深證綜合指數 １８９４﹒３９ ＋１﹒５３ ４６２９﹒００

上證Ｂ股指數 ２８７﹒５８ －０﹒７３ ２﹒３４

深證Ｂ股指數 １０２９﹒３５ －０﹒２３ ０﹒５８

上證１８０指數 ８３９９﹒５３ ＋１﹒０２

上證３８０指數 ５３８３﹒１４ ＋１﹒６６

深證成份指數 １０９１２﹒７４ ＋１﹒３７

中小創新指數 ２０９１﹒３７ ＋１﹒８８

深圳創業板指數 ２２７６﹒３５ ＋２﹒１７

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