《海納智見－荀玉根》市場反彈到反轉的條件

《海納智見》今年以來，首４個月Ａ股持續下跌。４月下旬上證綜合指數跌破３０００點，

最終在偏暖的政策面提振下，收於３０００點上方。投資者對於目前指數上漲能持續多久、未來

會否再次創新低仍心存疑慮。本文通過借鑒歷史分析，市場底部區域的特徵已經出現，並探討未

來市場反彈演變成反轉需要哪些條件。



我們從宏觀經濟周期運行規律和股市估值水平分析，市場底部區域的特徵已經出現。宏觀方

面，衰退後期股市往往止跌。在宏觀經濟周期的不同階段，股市會出現牛熊的市場周期輪回。當

投資時鐘進入到衰退後期時，股市指數開始築底回穩，並有望逐漸回升，而衰退後期的標誌是宏

觀政策轉向寬鬆，這時雖然基本因素仍在下行，但政策逐漸加碼，投資者對經濟復蘇開始恢復信

心。２１年下半年以來股市的持續調整，背後原因正是投資時鐘進入了滯漲期和衰退前期。雖然

本次急跌源於美國聯儲局加息升溫、俄烏衝突、國內疫情反彈等多個因素影響，但背後核心邏輯

還是經濟周期。目前，投資時鐘正步入衰退後期，４月２９日中央政治局會議進一步明確積極政

策加碼，股市有望企穩。當前市場調整時空顯著，估值已經處於底部區域，滬深３００指數本次

調整已經比較明顯，隨著政策轉向，市場進入政策底到業績底之間的布局期。歷史資料顯示，跌

幅較大以後，未來獲得正收益概率高，本次下跌，滬深３００指數自最高點最大跌幅達到

３６﹒７％，著眼長期，進入布局期。



市場反轉的信號可以參考五大指標，根據０５、０８、１２、１６年幾次市場見底的經驗總

結，市場底出現均伴隨五大類領先指標中三項指數回穩。五類指標分別為：社會融資規模存量同

比╱貸款餘額同比（反映貨幣政策）、基建投資累計同比（反映財政政策）、ＰＭＩ╱ＰＭＩ新

訂單（反映製造業）、商品房銷售面積累計同比（早周期行業）、汽車銷量累計同比（早周期行

業）。五類領先指標中目前只有社會融資規模存量企穩，其他指標能否企穩，未來將需要持續跟

蹤穩增長政策的效果、國內疫情防控情況及海外經濟狀況。如果相關領先指標在５或６月份能夠

企穩回升，說明４月數據就是最低點，那麼反過來支持股市的４月低點就是最低點，否則Ｕ形底

、Ｗ形底的可能性仍存在。最樂觀情景是，如果股市４月低點是最低點，市場的恢復也需要時間

，即平緩的淺Ｖ形，惟很難出現深Ｖ形。



中央政治局會議明確了５﹒５％左右的經濟增長目標不動搖，基建和消費是兩大途徑。站在

當下，新基建彈性更大，下半年應逐步重視消費。在上半年ＧＤＰ下行壓力下，主要配置方向圍

繞穩增長政策主線。預期下半年隨著政策逐步落地，經濟逐步恢復，消費基本面更強。當下低估

值的銀行和地產仍有空間，但對比歷史，跑贏指數的空間可能有限，新基建彈性更大。從政策面

來看，中央財經委十一次會議明確指出全面加強基礎設施建設，重點包括低碳經濟及數碼經濟產

業鏈；從基本面來看，低碳經濟和數碼經濟產業鏈Ｑ１╱２２盈利增速高於全數Ａ股；從市場面

來看，電子、汽車、電力設備與新能源、電腦等行業已進入超跌區域。重點關注低碳經濟中的光

伏風電，儲能和特高壓；數碼經濟中的５Ｇ和寬頻基礎網路，數據中心和雲計算。

風險提示：通脹繼續大幅上行，國內外宏觀政策收緊。

《海通國際Ａ股首席策略分析師荀玉根》



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