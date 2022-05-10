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即市新聞

10/05/2022 13:23

【Ａ股維穩】中證監副主席：各類風險因素對Ａ股市場影響可控

　　《經濟通通訊社１０日專訊》受進出口數據偏弱及外圍市場等一系列因素影響，Ａ股早盤顯
著低開，滬綜指一度再失三千點關。中國證監會副主席王建軍最新表示，總的看，各類風險因素
對Ａ股市場的影響是客觀存在的，但影響是可控的，市場穩定運行是有堅實基礎的。從基本面看
，今年以來，中國經濟延續恢復態勢，近一段時間物流和產業鏈供應鏈正有序有力恢復，中國經
濟穩中向好的趨勢沒有改變。從政策面看，「穩增長」的效應正在加速顯現，房地產、平台經濟
、規範和引導資本健康發展等方面的積極信號，有利於穩定各方面預期。
　　他強調，目前市場槓桿資金規模有限、風險可控，公募基金總體是淨申購，沒有出現集中贖
回。市場短期波動不會改變中國資本市場長期向好的大趨勢。資本市場投資要堅持價值投資、長
期投資，要風物長宜放眼量。
　
＊積極引入中長期資金，支持交易所減免費用＊
　
　　王建軍指，抓緊梳理社保、銀行、保險機構的政策訴求，協調有關方面打通堵點痛點，支持
中長期資金提高權益配置比例。加快推進公募基金行業高質量發展，大力發展權益類基金，推動
公募基金等機構投資者發揮好資本市場專業買方的作用。中證監將抓緊出台個人養老金投資公募
基金的配套監管規則，更好服務不同人群的養老投資需求。與此同時，夯實投資者保護的制度和
機制。
　　要發揮市場內在穩定機制作用，會同國資委、全國工商聯等部門，鼓勵上市公司回購、大股
東增持，加大分紅力度，支持上市公司復工復產。推動交易所債券市場支持企業合理融資需求。
鼓勵公募基金、證券公司以自有資金認購旗下的資管產品。此外，還要積極引入中長期資金。王
建軍提到，中證監將繼續優化監管服務，支持滬深交易所、北交所減免上市公司年費等相關費用
，減輕上市公司負擔。
　
＊推更多擴大開放舉措，豐富跨境投資產品供給＊
　
　　總的看，中國資本市場對外開放穩妥有序、風險可控，未來中證監將會推出更多擴大開放的
務實舉措。優化拓展境內外資本市場互聯互通，拓寬滬港通和深港通的標的範圍，抓緊把ＥＴＦ
納入標的，拓展和優化滬倫通機制，推動上市公司互聯互通存托憑證的發行上市。中證監將豐富
跨境投資和風險管理的產品供給，推動境外機構投資者參與交易所債券市場的制度落地，穩步擴
大商品和金融期貨國際化品種。
　　此外，未來將繼續保持期貨市場平穩運行，與有關部委密切配合，加強期現貨聯動監管，豐
富和完善期貨品種，發揮好期貨市場價格發現和風險管理的作用，服務保供穩價工作。（ｗｌ）

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