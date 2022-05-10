【數據解讀】４月出口兩年最弱料續受壓，進口增速歸零需求急降

《經濟通通訊社１０日專訊》受疫情防控影響，４月中國出口美元計按年增幅放緩至

３﹒９％，創２０２０年６月以來最慢。分析指出，數據看起來不容樂觀，未來幾個月中國出口

將繼續承壓，全年升幅料僅錄單位數。４月進口增速從兩個月前的兩位數降至零，表明國內需求

正在急劇下降。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威表示，中國４月份的貿易數據讓市場感受到上海和中

國其他地區採取疫情封控措施如何影響全球商品市場。數據看起來不容樂觀。出口增速的突然放

緩突顯出製造業產出和物流受阻給全球供應鏈帶來的壓力。進口增速從兩個月前的兩位數降至零

，表明國內需求正在急劇下降。展望未來，鑒於政府堅定「動態清零」方針，供應鏈受阻，５月

份出口成長可能繼續疲軟。加上外部需求放緩（部分受到烏克蘭戰爭影響），進一步令前景蒙上

陰影。宏觀方面來看，出口訂單將在多大程度上轉移到印度和越南等其他新興國家也是個大問題

。



＊歐美需求減弱，全年出口只有單位數升幅＊



巴克萊銀行中國首席經濟學家常健表示，歐美需求減弱導致中國４月出口急降，對歐盟、美

國及北亞地區出口皆大幅轉差。其中，中國對歐盟出口按年增７﹒９％，遠低於３月的

２１﹒４％增幅；對英國出口按年下滑１５﹒４％，降幅較３月的３﹒５％惡化；期內對美國出

口升９﹒４％，明顯較３月的２２﹒４％大為放緩；對日本出口更由升轉跌，４月下跌９﹒４％

，而３月則錄得９﹒７％增長。常健認為，往後幾個月出口增長面臨多項負面因素，故把今年中

國出口增速預測由８％調低至約５％。

ＩＮＧ大中華首席經濟師彭藹嬈指出，上海等地防疫封控，不僅造成企業停工停產，上海港

作為全球第一大港，物流運輸也受到衝擊，預計５月出口增速進一步放緩，甚至有機會按年收縮

。待上海等地解封後，當月或因集中交付在手訂單，出口將短暫飆升，但海外買家忌憚中國的封

控措施，未來訂單更容易轉移至東南亞，對８至１０月出口旺季有負面影響。（ｃａ）

