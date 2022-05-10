【新冠肺炎】上海本土疫情持續，地鐵下午起全線停運

《經濟通通訊社１０日專訊》上海昨日（９日）新增３０１４宗新冠肺炎本土個案，包括

２３４宗確診病例和２７８０宗無症狀感染者，另再多６人死亡。

據上海地鐵運營方消息，上海地鐵６號線和１６號線自２０２２年５月１０日下午１３時起

全線停止運營服務，至另有通知時止。至此，上海軌道交通全網絡所有線路車站均停止運營。

（ｃａ）

