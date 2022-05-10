《匯市縱橫－蕭啟洪》可憐天下父母心

《匯市縱橫》一連三天的假期，母親節、佛誕、第六屆香港特區行政長官選舉等等，為這平

凡的三天假期添上了很多精彩的內容及節目。自古以來在我中華傳統裏，盡孝是我們的美德，且

相關的節日都不少，清明及重陽就是其中兩個，都是後人向先人盡孝的節日。確實儘管外國也有

像母親節及父親節等發揚孝義的節日，其歷史並不及我國相關的節日悠久，但在傳入香港後，亦

得到發揚光大，現今每逢母親節，我們都是十分重視且節日氣氛濃濃的！



近代隨著生活質素的提升，人們比較富裕及兩孩政策的成功，令下一代得到特別的關懷及照

顧。記得筆者年少的時候因父母為口奔波，哪有時間為子女計劃，況且當時家庭子女數目也多，

又哪有閒心管理、計劃子女的前途呢！現在反過來子女的數目不多，三名小朋友的家庭已屬多產

了！隨著家庭變得富裕，父母便能多一點的時間為子女規劃，務求能贏在起跑線。聽說現在的父

母在懷孕時已經計劃好子女的教育，若要未來進有名的大學，唸那家中學、小學，甚至幼稚園已

經要造好準備！筆者常常在懷疑究竟父母們是為了自己的榮譽多一點，還是子女的前途多一點呢

？



有些人會說這樣會毀掉孩子的童年，但這又有人說不這樣做便毀了孩子的一生！是耶非耶莫

衷一是！但觀乎我輩在沒有特別栽培下成長，還是有很多成功的例子，生活也挺愉快的，因此是

否一定要父母精妙的安排才能生活無憂呢？讀者還是自己判斷吧！說到父母愛子之心那麼偉大、

澎湃，會不會把孩子寵壞呢？筆者還記朋友跟我說的一個道理：當孩子在街上跌倒，父母緊張的

立刻抱起孩子，並罵是路的不平坦而絆倒孩子，用盡方法去安慰，令孩子不再哭。但大家並沒有

想到，小孩因走路不穩而絆倒是自己學藝未精，因此最好的方法是讓他自己站起來，檢討過失，

下次穩陣一點的走路避免再次絆倒，這才是正確的做法，而不是絆倒了找爸爸媽媽安慰並抱怨路

不平是禍首！



如此孩子便生出了依賴父母的心態（我們當時稱「裙腳仔」），將來當父母再不能保護他們

時，他們真正的生活才開始。更甚的是他們會利用父母的愛令自己付出最少而能賺取最大的回報

。試想想如果您哭了就能得到想要的，下次想要就哭了變成，要麼再哭凶一點，准能打動父母！



在家庭中如是，在國家經濟的運行上也如是。２００９年雷曼倒閉後，各國央媽出手挽救了

大量經營不良的企業（要不是經營不良便不會面對倒閉的危機），美其名是不希望企業倒閉引發

大量的失業而導致經濟陷入衰退。但不能避免的事實還是資本家受惠，並養大了他們的膽子，造

出風險更高的事情，因有央媽保底！在十多年的量化寬鬆（尤其在２０２０年因新冠疫情而加碼

的量寬）雖然表面上穩住了經濟，保障了經濟在「通街是錢」的情況下仍能以低通脹穩步增長。

無他主要還是因為財富下流不暢令貧窮的並未因量寬而提升財富，而富人越富。至此央媽們認為

自己已經找到了最優方案令每個人都開心！



情況到了２０２１年末開始改變，多輪的疫情補助令財富有效下流，此情此景令「通街是錢

」的美國，面對疫後的一輪消費潮導致通脹跳升至４０年的高位。當然，外力如供應鏈窒礙及俄

烏戰爭的影響也導致通脹在一拉一推下急速上升。市場一面倒的希望央媽大幅度的加息以控制通

脹，利率在數月內上升超過１﹒５％（１０年期美國國庫券），但市場無視經濟轉弱信號，繼續

逼央媽上調利率。筆者從另一角度看，美國經濟可能未如想像的強勁，美國首季ＧＤＰ錄得環比

下降１﹒４％，同時美國消費也在慢慢降溫，美國國庫券孳息曲線曾經倒掛，原油及一眾大宗商

品價格已經回調整固，且美國股票市場正搖搖欲墜！筆者已多次指出美國利率有可能在２季度見

頂的猜測，現在看來證據也越來越多。上周剛跑出來的就業數據雖然理想，平均時薪仍然以年率

５﹒５％上升，但上升趨勢已經稍緩。筆者想說明所謂美國利率見頂，是說市場對美聯儲加息的

預期見頂（現市場估計美聯儲至２０２３年中，聯邦基金利率將達３﹒５％），而不是說美聯儲

加息７５基點便見頂！



上周美聯儲公開市場委員會議息後決定加息５０基點，把聯邦基金利率上限推高至１％，並

宣布開始縮表。當中值得留意的是主席鮑威爾在會後說明短期內不會考慮以７５基點的幅度加息

。且縮表的規模也較市場估計慢。這幾點反映了美國央媽並非如市場想像般鷹！央媽還是「擔心

經濟行進」這個兒子的福祉，但市場的反應是覺得央媽不夠鷹將會導致通脹失控上升（「恐懼通

脹」的兒子），至美國十年期國債孳息上升至２年新高。



筆者不敢猜測花旗央媽究竟會愛「擔心經濟行進」兒子還是愛「恐懼通脹」兒子呢？陰謀論

的人會說「擔心經濟行進」兒子是股票長倉人士不想央媽加息太猛，「恐懼通脹」兒子則大量拋

空了國庫券希望央媽進一步加息！雙方都似像跌在街上的小童，看見媽媽並沒有買它想要的玩具

而繼續躺在地上撒嬌期逼媽媽就範。世上沒有不愛自己子女的父母，面對撒嬌究竟是再加多一點

利息，還是理性面對呢？到此筆者唯有歎一句：世間爹媽情最真，淚血溶入兒女身。殫竭心力終

為子，可憐天下父母心！



＊本周策略＊



澳元：前周建議候低於０﹒７１４０買入澳元兌美元已在４╱５於０﹒７２４０平倉，獲利

１００點子。

本周建議候低於０﹒６９２０買入澳元兌美元，目標０﹒７１００，止蝕０﹒６８００。

日圓：上周建議候低於１２９﹒００附近水平買入美元兌日圓已成交，並於１３１﹒２０平

倉，獲利２２０點子。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

