《珠玉之論－陳鳳珠》信和置業（０００８３）發展前景明朗

《珠玉之論》信和置業（０００８３）受惠物業銷售的增長，２０２１╱２０２２財年的中

期基礎溢利按年大幅上升１０３﹒８％至４３﹒７億港元，上半財年集團未入賬之合約銷售總額

超過１２４億港元，當中約２０億港元將於２０２１╱２０２２財年下半年入賬。另外，集團旗

下何文田的豪宅項目及馬鞍山低密度項目料於今年９月開始陸續安排交樓，因此下個財年已有入

賬保證。



集團近日推出錦上路站的新住宅項目「柏瓏」，開售後市場反應熱烈，由於該項目的地理位

置及交通配套優越，若推出的單位悉數沽清將可套現４０億港元。而集團亦將有多個新項目推售

，包括將軍澳日出康城、中環Ｏｎｅ Ｃｅｎｔｒａｌ Ｐｌａｃｅ及黃竹坑的物業發展項目。



除住宅物業外，信和亦已布局北部都會區的「深圳灣優質發展圈」的投資物業市場，預期今

年將推出元朗首個擁有甲級寫字樓及零售商場的綜合發展項目Ｏｎｅ Ｎｏｒｔｈ（朗壹），該

商業項目於大灣區佔據戰略地理位置。預期信和的多元投資物業組合將可提供穩定的經常性收益

，而集團亦透過可持續發展物業管理為資產增值。



信和於２０２１╱２０２２財年的中期持有淨現金３８８億港元，財政穩健，而集團擁有可

觀的土地儲備規模，可供未來數年發展之用。《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股票



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