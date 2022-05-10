《珠玉之論－陳鳳珠》信和置業（０００８３）發展前景明朗

《珠玉之論》信和置業（０００８３）受惠物業銷售的增長，２０２１╱２０２２財年的中
期基礎溢利按年大幅上升１０３﹒８％至４３﹒７億港元，上半財年集團未入賬之合約銷售總額
超過１２４億港元，當中約２０億港元將於２０２１╱２０２２財年下半年入賬。另外，集團旗
下何文田的豪宅項目及馬鞍山低密度項目料於今年９月開始陸續安排交樓，因此下個財年已有入
賬保證。
集團近日推出錦上路站的新住宅項目「柏瓏」，開售後市場反應熱烈，由於該項目的地理位
置及交通配套優越，若推出的單位悉數沽清將可套現４０億港元。而集團亦將有多個新項目推售
，包括將軍澳日出康城、中環Ｏｎｅ Ｃｅｎｔｒａｌ Ｐｌａｃｅ及黃竹坑的物業發展項目。
除住宅物業外，信和亦已布局北部都會區的「深圳灣優質發展圈」的投資物業市場，預期今
年將推出元朗首個擁有甲級寫字樓及零售商場的綜合發展項目Ｏｎｅ Ｎｏｒｔｈ（朗壹），該
商業項目於大灣區佔據戰略地理位置。預期信和的多元投資物業組合將可提供穩定的經常性收益
，而集團亦透過可持續發展物業管理為資產增值。
信和於２０２１╱２０２２財年的中期持有淨現金３８８億港元，財政穩健，而集團擁有可
觀的土地儲備規模，可供未來數年發展之用。《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股票
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