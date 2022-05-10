《陶冬天下－陶冬》美聯儲強勢加息，英央行輕手出招

《陶冬天下》美國聯儲在５月４日準時出手，開啟了二十年來最激進的加息程式。儘管市場

對此招早已在心中演練了千百次，聯儲拳腳殺到時，居然有些不知所措。ＦＯＭＣ宣布結果當天

，美債和美股雙雙上揚，但是在接下來的兩天就慘遭拋售，美元匯率創本世紀新高。市場擔心聯

儲持續大碼加息，美國十年期國債利率沖上了３﹒１４％，國債利率突破了三十五年的下降通道

。美股則連續第五周下跌，ＮＡＳＤＡＱ跌幅尤大。美國經濟在４月份增加了４２８Ｋ份非農業

工作，好過市場預期，時薪增長則連續第四個月超過５％。美元指數再度狂升，收１０３﹒７，

寫下二十年的新高。



與股市走向相反，能源價格上漲，布蘭特原油飲馬１１３關口，美國天然氣價格大漲。黃金

價格對聯儲加息有反應，但是一周下來就升幅有限。英國央行一方面加息，另一方面預測衰退逼

進，突顯英國經濟處在兩難境地。中共中央政治局常委會強調，毫不動搖地堅持動態清零的抗疫

政策。



ＦＯＭＣ上周作出了近兩年來最重要的政策變更，強硬推進貨幣環境正常化。在加息上，聯

邦基金利率被上調５０點至０﹒７５－１％區間，鮑威爾表示將在未來幾次會議上討論加息５０

點，但是暫時不積極考慮加息７５點的選項。在縮表上，今年６月正式啟動縮表程式，最初三個

月縮表規模上限設在４７５億美元，三個月之後將上限加倍到９５０億美元。聯儲不在市場上拋

售資產，而是通過停止對到期債券再投資來緩慢縮減聯儲資產負債表。



這套組合拳應該說是相當強硬的，聯儲在去年誤判形勢，錯過了調整政策的最佳時機。如今

就業市場極度熾熱、通脹創下四十年新高，它不得不急起直追，打破自己二十年來的傳統，用連

續大碼加息和快速縮表來制止通脹環境的進一步惡化。



ＦＯＭＣ宣布決定的當天，市場為避免了加息７５點而歡呼，股市和債市都上升了。但是事

後再想想，發覺其實這次ＦＯＭＣ上所作出的決定，正是上次會議所預告的，債市就大跌了，十

年期國債利率升到３﹒１４％，按揭證券市場成為重災區。美股連跌五周，上次出現這種情況是

在十年前的歐債危機。關於這次ＮＡＳＤＡＱ暴跌，據報是由幾隻大基金被強制平倉觸發的。



筆者對利率的預測沒有因為鮑威爾講話而改變，仍預期ＦＯＭＣ在６月和７月會議各加息

５０點，在今年剩餘的會議上每次加息２５點，明年再加息四次，每次２５點。今年聯儲就將利

率推到２﹒５％左右的中性區間，明年達到３﹒５％水準。



據ＣＮＢＣ調查，六成經濟分析師擔心美國經濟衰退。本加息周期的政策力度和頻率，和過

去二十年的模式都不同，透明度低、不確定性高，這種情況是這一代交易員所不熟悉的，因此市

場頻繁出現動盪的機會很高。儘管美國通脹可能已經見頂，但是油價、糧價、工資、租金仍在上

漲，而且多不是貨幣政策短期可以制止的。用消滅需求的方式控制物價，貨幣當局稍有不慎，可

能通脹沒有下來，經濟卻被拖垮了。當然，美國消費者當下的資產負債表是二十年來最好的，為

經濟抗衡衰退提供了一些韌性，不過滯漲風險也不可不防。



今年以來，美元指數升勢淩厲，ＤＸＹ企穩１０３水平，創出二十年新高，美元對日圓、歐

元、英鎊和人民幣都走出了一波強勢拉升。造成美元單邊升值的第一個原因，美國所遭遇的通脹

壓力，比世界其他國家都高。聯儲不得不採取更激進的緊縮措施，美國國債利率與世界其他國家

之間的利差大幅拉開，吸引著全球資金流入。



其次，美國是世界幾大工業國中唯一一個能源淨出口國，烏克蘭危機對美國的衝擊遠遠小過

歐洲、日本和中國，從經常收支角度看美國處在相對有利的國際貿易環境之中。美國在高價位元

與歐洲簽訂長期能源供應協議，利好美元匯率。能源價格高企，更刺激頁岩氣行業復甦，增加能

源的本土供應能力。



最重要的還是美國政府對匯率的態度發生了改變，摒棄了特朗普時代的弱美元政策，回歸到

之前幾屆政府的強美元立場。強美元不僅幫助消化進口通脹，更將全球資金帶入美元區。在聯儲

調整貨幣政策、推高利率、收縮流動性之際，海外流動性可以給美國本土的貨幣環境提供緩衝。

美國財政部不干預是美元一路走強的必要條件。



做多美元，已經成為市場上最擁擠的交易之一，市場有高度的共識。一旦在消息層面、資料

層面或政策層面上出現意外，被超買的美元出現調整的機會越來越高。但是以全球的經濟前景、

就業市場、貨幣政策、利率差異看，美元在中期的升勢仍沒有結束。



上周英格蘭銀行也決定加息２５點，將政策利率調高到１％。最近英語區國家美國、英國、

加拿大、澳大利亞和紐西蘭完成了同步加息，英國加息２５點，力度是最小的，因為英國央行有

難處。一方面烏克蘭危機加上脫離歐盟，帶來了油價、糧價和部分工資的大幅上漲，甚至出現了

商品短缺，另一方面經濟增長勢頭卻不如預期，央行大幅下調了今年的增長預測，預計在政府刺

激政策結束後，經濟在今年第四季度收縮０﹒８％。



本次政策會議中最亮眼的一句話是，「央行無法制止英國家庭收入變差，它的角色是保證通

貨膨脹回到中期可持續的２％的政策目標」。在全世界幾乎所有央行都樂觀地展現軟著陸前景的

時候，ＢｏＥ的說法並非和諧之音，但卻點出了英國貨幣政策的糾結。



能源價格高企之下，英國的ＣＰＩ在第四季度預計達到１０﹒２％，但是經濟卻可能出現了

負增長。ＢｏＥ如何拿捏貨幣政策呢？筆者估計加息會「前快速、後跟進、中間暫停」。在經濟

大幅下滑之前，預計ＢｏＥ在６月和８月再加息兩次，每次２５點。之後就進入靜默期，等明年

經濟重回升勢後再加息三次，每次２５點。



至於縮表，ＢｏＥ就暫時按兵不動了，處理８７５０億英鎊的ＱＥ組合最快也要等到８月之

後。筆者認為英格蘭銀行今年的行事方式，是ｄｏｖｉｓｈ ｔｉｇｈｔｅｎｉｎｇ，鴿派的加

息。英國在第四季度經濟大概率收縮，煤氣、電費在１０月份卻要再漲４０％，對通脹和增長都

會帶來巨大的衝擊。



在英國置業，是華人社區的一個熱門話題。英鎊匯率已經逼近英國脫歐時候的「白菜價」，

不過近期房價就漲了不少。今年下半年如果經濟陷入衰退而貨幣環境愈來愈緊，連遭英國脫歐和

疫情封閉兩次打擊的部分開發商的現金流可能吃緊，到時候或許需要大折讓出貨套現。



本周焦點有三個，第一是美國４月份ＣＰＩ，預計在３月見頂之後回落，預測８﹒１％，低

過上期的８﹒５％但仍遠高過政策目標２％；核心通脹從６﹒５％減速到５﹒９％。第二是中國

的社會融資資料和通脹數位。第三是美股美債動盪的餘波。《陶冬》



＊本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

