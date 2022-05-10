《缸邊隨筆－石鏡泉》唔該識做



《缸邊隨筆》上周美股經歷大升大跌，原因？美投資者唔識做，之後市如何走，看市場識唔

識做，畀面美儲局，收斂下，走過場，便大家好。



美儲局已表明，要在經濟下行期加息去遏通脹，但又要保障經濟會軟著陸，這是個高難度操

作，方法就是美儲局整息唔整水，筆者於今年１月２８日已有文談此。下為該文：



美儲局１月議息會之後，不少人都驚覺美儲局要快加息了。但如果是昨日聽完美儲局的會後

報告才驚覺的話，投資者的荷包已輕了多少呢？



２０２１年１１月１９日，筆者有文：《美債息後向》，文中提出：



美國的通脹再不能言暫時性了。



牛肉，今年漲了２０％；



汽油價，今年漲了五成。



美國最大的肉商Ｔｙｓｏｎ，將要加價，亞馬遜早已加了價，這些物價加了之後，是難回跌

下來。



美國工人月均收入４５００美元未扣稅，醫保等，供樓╱租金升了，平均月費１７００美元

，美工人平均年薪增幅為４﹒４％，但物價是以１０％以上上升時，民生必苦，民怨生，拜登不

作些樣去遏通脹是不成，而遏通脹最好的樣是：加息。



所以，美國今後加息之途會加快，就算不加快，市場也當你一定會加快，因此２０２１年

１１月１８日之後，還會有哪些投資者賭會減息，美儲局會鴿？



當市場於２０２１年１１月１８日統一認為美儲局會鷹時，這就是市場之轉捩點，因為大家

齊心看息是：進、進、進。１０年債息一進至２％以上時，美股大件事了。



２０２１年１１月中之後，美股已舉步維艱，但不少人仍認為美股在２０２２年仍會受美儲

局不加息的庇蔭，不會跌，不過現實是殘酷的。



最殘酷的是，美儲局主席鮑威爾昨日突然覺今是而昨非，講了句：Ｉ ｔｈｉｎｋ

ｔｈｅｒｅ ｉｓ ｑｕｉｔｅ ａ ｂｉｔ ｏｆ ｒｏｏｍ ｔｏ ｒａｉｓｅ

ｉｎｔｅｒｅｓｔ ｒａｔｅｓ ｗｉｔｈｏｕｔ ｔｈｒｅａｔｅｎｉｎｇ ｔｈｅ

ｌａｂｏｒ ｍａｒｋｅｔ。大意是：可以有排加息都不會拖垮勞工市場。



結果是美股大跌，但跌夠了嗎？看歷史。



２０１８年１１月，鮑威爾曾說過：Ｆｅｄ ｐｏｌｉｃｙ ｎｅｅｄｓ ｔｏ 「ｇｏ

ｐａｓｔ ｎｅｕｔｒａｌ」， ａｎｄ 「ｗｅ＇ｒｅ ａ ｌｏｎｇ ｗａｙ ｆｒｏｍ

ｎｅｕｔｒａｌ ａｔ ｔｈｉｓ ｐｏｉｎｔ」。大意是：美儲息應回歸高於中性（即要與通

脹相匹配），而今時（指２０１８年）美儲息距中性很遠，即暗示息可加有排。結果：美股跌近

兩個月，歷史會否重演？有以下考慮：



（一）鮑威爾會不會蠢到不吸收２０１８年１１月的教訓？相信不會蠢到不會，如會，就全

球該煨。



（二）不過鮑威爾今時不能不處理今時逾４０年來的７％高通脹，這是２０１８年１１月時

沒有的壓力，所以今時鮑威爾是不能不舉起大棒去打通脹。但他亦深知，棒太大，打太狠時，美

股是可以跌近１８％者，這是２０１８年的實事，由２８００跌至２３００，跌了５００點，是

跌了１７﹒９％。如今時又跌１７﹒９％，標普５００是可以回見３６００左右，若是，標普

５００預期２０２２的ＰＥ約是２０倍。



股市，是美國內部經濟的一個重要環節，如股市大跌，會耗滅了美國中產階級的財富，這個

財富收縮，對美國經濟、ＧＤＰ、民心和對為政者最重要的，選民的選票與金主有莫大關係，故

無論是美儲局或白宮，都不敢「得罪」股市。所以，鮑威爾今次的加息，無論有多急、多慢，都

要留一手，去保障股市不會出現自由下墜。



不少投資者認為加息股市必跌。的確，是會跌，但會跌多少是要取決於：



１﹒市場有無準備；



２﹒股民有無水；



３﹒市場有無蓄水池。



一個簡單事件可說明，之前美國也加過息，但港息不用加，要加，亦不會多，這是２０１０

年後的事。因為北水將港銀行同業結餘浸到滿滿，故美息加，港息不加，但如美息大加，港息也

要加，但幅度就少點。



但在１９９０年代就不同了，美息一加，港息立加；１９９４年就如是，因為那時北水未曾

水浸港銀行業。



不少人之前以為，美儲局一定會先不買債，先收水，才加息。但今時美儲局告知天下，是先

加息之後才看怎收水，為甚麼今時美儲局是先整息，不整水？目的是要保美股。



今時美息低，就算急急加四次、八次，也只是加一厘、兩厘，仍是低於疫前的息率水平。可

向市場交代了我遏通脹呀！



又要怎保美股？



１﹒自２０２１年３月起，美儲局已築起了個ＲＲＰ的資金池（３月ＲＲＰ有３０００多億

美元，今時有１﹒７多萬億美元），這是市場將閒資寄泊於美儲局，一旦美股或信用市場要錢，

是可以將這些閒資調出來。



２﹒美儲局不急於收水，就保障了市場有水，今時美儲局資產額到３月時，會有約８﹒９萬

億元，美儲局不會如以前般，定出要向市場每月收回多少水，而是待債券或票據到期，收回本金

就是收水，有兩個情況：



Ａ﹒市場要水，美儲局可以將到期的資金再投放於市場，你不能叫這是ＱＥ，因為是一債換

一債；



Ｂ﹒如市場不缺水，美儲局就等這些債券╱票據到期就收回本金，但幾時到期？如美儲局揸

才收水啦！有美儲局這個保水措施，美市場是不會大缺水的。



儲局是隻插了鷹毛的大鴿。



說了一大堆，講甚麼？兩句：



美儲局整息不整水，只是隻插了鷹毛的大鴿。



上周四（５日）之前，美儲局放「鷹」（是隻假鷹）謂美儲局可以加７５點子，亦會縮表

９５０億元，但公布出來的是：只加５０點子，以後不輕易加７５點子，下月才縮表只４５０億

元（縮沙一半！而且是下月才縮）。市場就驚覺美儲局真是鴿得可以，於是市便於周三美儲局公

布議息結果後大升，為甚麼會升？



因為之前以為美儲局真會加７５點子息，縮表９５０億元的騰雞友，做齊晒認沽證、認沽。

到認識到美儲局是隻插了鷹毛的鴿時，就只好冚倉止蝕。



但為何周四又大跌？



唉！拜登話要買６０００萬桶原油，來補回之前放出的石油儲備。巴菲特又加注石油股，咁

，通脹怎可以跌呢？美儲局要加多些息，不可免，於是美債息急升，升幅之大，是十多年來只出

現過六次。



之後美股如何？



１﹒短期，不用太怕，因為美國公司已完了業績公布期，公司可以再作回購。如果連這個也

頂不住美股之跌，麻煩了。



２﹒長期，有問題，因為美股投資者近年大量購入孖展形式的ＥＴＦ，這是乾柴。如再來次

市場息口大波動，美股可以失守、失守、再失守。



投資者要跟美儲局唱台戲，多買債，少買股，使美債息回下，好方便美儲局加息而不用收水

，咁就大家好。《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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