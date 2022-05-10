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10/05/2022 09:03

【特首選舉】外交部駐港公署反駁七國集團稱干預抹黑必將自取其辱

　　《經濟通通訊社１０日專訊》七國集團外長發聲明，對香港特區行政長官選舉過程表示嚴重
關切。外交部駐港特派員公署批評七國集團詆譭抹黑中央對港政策和香港新選舉制度，粗暴干涉
中國內政和香港事務，外交部駐港公署發言人表示堅決反對和強烈譴責。
　　外交部駐港特派員公署發言人指，李家超高票當選為新任行政長官人選，充分反映香港社會
對其高度認可。此次選舉是一次展現新選制新氣象的成功選舉，展示出香港社會團結一心、奮發
進取的良好精神風貌。
　　發言人續稱，部分西方國家的所謂民主選舉，實質上是金錢至上的精英選舉和政治作秀，善
於競選而拙於施政，肆意干涉他國內政將自取其辱，敦促七國集團等政客恪守不干涉內政等國際
法原則，摒棄意識形態偏見，停止以任何形式插手香港事務和中國內政，破壞香港繁榮穩定。
　　七國集團較早前發聲明指，香港特首選舉甄選過程侵害政治多元和自由，目前的提名過程及
結果與普選目標背道而馳，更難以合法代表香港人，擔心香港自治以及政治、公民權利被蠶食，
敦促中國恪守《中英聯合聲明》，並呼籲行政長官當選人李家超尊重香港的權利自由。（ｃｌ）
（ｚｚ）

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