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10/05/2022 09:30

【特首選舉】李家超組班急不容緩，譚志源拒回應出任政務司長傳聞

　　《經濟通通訊社１０日專訊》距離７月１日政府換屆不足兩個月，候任特首李家超當選後表
明籌組管治班子急不容緩，人選會以知識、經驗和是否有熱誠去考慮。被傳會加入政府的民建聯
張國鈞表示，「傳聞是傳聞」，但指會擔任任何能為香港貢獻的崗位；工聯會麥美娟則指「到時
先算啦」；另外競選辦副主任譚志源被視為政務司長人選之一，被問到會否重投政府，譚志源指
現在不回應這個問題。

＊陳茂波或留任＊

　　有指政制及內地事務局局長曾國衛或成政務司司長；保安局局長鄧炳強亦同樣成司長熱門人
選；而財政司司長陳茂波前日祝賀李當選時，提到「讓我們一起同心合力」，惹人揣測是否留任

　　政圈傳多名立法會選委會界別議員或加入新政府，除了張國鈞和麥美娟外，民建聯葛珮帆亦
被傳有可能加入改組後的創科及工業局，葛珮帆昨主動出稿回應有關報道，指「沒有收到這方面
的消息」，又指無論在任何崗位，一直都盡心盡力服務香港。

＊傳梁栢賢盧寵茂成醫衞局長熱門人選＊

　　身兼競選辦副主任的民建聯黃英豪、主力撰寫政綱的團結香港基金高級副總裁黃元山等，亦
被視為新一屆政府班子的潛在人選。律師會前會長蘇紹聰上屆曾被傳擔任律政司長，他指每次都
只是傳聞，要視乎新特首和政府需要什麼人。他認為，現任律政司長鄭若驊表現好，提升香港法
律服務中心和國際爭議解決中心的地位。鄭若驊的丈夫、工程界選委潘樂陶則指，不知道太太會
否留任。
　　至於改組後的醫務衞生局局長，有傳醫管局前行政總裁梁栢賢和港大深圳醫院院長盧寵茂是
熱門，梁栢賢回應查詢指，好享受退休生活，無考慮加入班子。盧寵茂則指，他無消息，而他上
周曾為李家超站台。（ｃｗ）

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