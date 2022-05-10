【新冠肺炎】何栢良：復常階段難免出現零星群組，防疫重點在谷針

《經濟通通訊社１０日專訊》本港連續三天單日新冠肺炎確診個案少於３００宗，其中元朗

「牡丹金閣尚品火鍋」累計有１２人染疫。香港大學微生物學系臨床副教授、感染及傳染病中心

總監何栢良認為，零星的群組確診必然會發生，當局要留意的是個案達去甚麼水平是警戒線及公

立醫院有否高風險群組，防疫重點應放在「谷針」，他建議當局考慮即時提前下一階段的疫苗通

行證，亦即需要打齊３針。



＊牡丹金閣毋須停業＊



何栢良在電台節目上表示，經風險評估後，牡丹金閣火鍋店並無環境污染，相信病毒傳播源

頭不是員工，由本月２日至９日，本港合共有２３０８宗個案，約有２００條傳播鏈，現時社會

在復常階段，認為毋須做個案追蹤、深入調查或考慮停業。

對於有建議要求進出除口罩表列處所人士要出示快測陰性結果，他表示，本港有約一半勞動

人口需要外出吃飯，落實有關建議等於每日進行快速測試，與全民檢測類同，做法並不適合亦較

為脫節。



＊建議提前實施下階段疫苗通行證＊



何栢良認為，本港於下月３１日才實施第三階段疫苗通行證過慢，應參考周邊開始復常的地

區，調整措施以加強防疫及降低死亡率，又建議若首針接種了科興的市民，有需要在冬季前接種

第四針加強劑。（ｃｌ）

