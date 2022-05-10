行會建議７月１７日起的士加價，起錶加３元

《經濟通通訊社１０日專訊》政府提交立法會文件顯示，行政會議今日通過建議，市區、新
界及大嶼山三類的士將自今年７月１７日起加價。根據方案，紅藍綠的士落旗收費一律加３元，
首段跳錶每跳加兩毫，後段跳錶每跳加一毫，加幅較業界早前建議低。
市區的士（即紅的）加價後，落旗起錶價將為２７元；新界的士（即綠的）落旗價為
２３﹒５元；大嶼山的士（即藍的）起錶價為２２元。按當局估算，加幅逾一成。（ｃｌ）
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