【企業盈警】英皇證券（００７１７）料中期虧損最多５０００萬元

《經濟通通訊社１０日專訊》英皇證券（００７１７）公布，預期截至３月３１日止中期虧
損不多於５０００萬元，去年同期純利５３７０萬元。
該集團指，轉盈為虧主因期內業務經營環境困難，導致總收入下降少於３０％，以及於期內
錄得與孖展貸款、其他貸款及墊款相關之減值撥備淨額。
該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）
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