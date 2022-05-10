【企業盈警】莊士中國（００２９８）料全年純利跌最多４７％

《經濟通通訊社１０日專訊》莊士中國（００２９８）公布，預期截至３月３１日止年度純

利介乎約２﹒２億至２﹒８億元，去年度純利約４﹒１９億元有所減少最多４７﹒４９％。

該集團指，純利下跌主因屯門弦海大部分已落成單位已於上一個年度交付予最終買家，導致

年內確認收益及溢利減少，以及債券投資錄得淨虧損的影響。（ｗｈ）

