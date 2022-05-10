【企業盈警】莊士中國（００２９８）料全年純利跌最多４７％

《經濟通通訊社１０日專訊》莊士中國（００２９８）公布，預期截至３月３１日止年度純
利介乎約２﹒２億至２﹒８億元，去年度純利約４﹒１９億元有所減少最多４７﹒４９％。
該集團指，純利下跌主因屯門弦海大部分已落成單位已於上一個年度交付予最終買家，導致
年內確認收益及溢利減少，以及債券投資錄得淨虧損的影響。（ｗｈ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|香港政情08/05/2022
【特首選舉】李家超：榮幸成功當選 馬上啟動組班工作
|香港政情08/05/2022
【特首選舉】李家超獲1416票當選特首 得票率99%歷屆最高
|香港政情08/05/2022
【特首選舉】李澤楷、郭基輝現身投票，多名選委冀李家超高票當選
|香港政情06/05/2022
【特首選舉】李家超造勢大會邀鄧竟成分享 憶述幼時立志做警察
|香港政情06/05/2022
【特首選舉】李家超造勢大會千人出席 唐英年、譚惠珠等現身會場
|財經熱話06/05/2022
《嚟緊炒D乜》百威亞太業務分散 有望搶先捉緊復甦增長潛力
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰