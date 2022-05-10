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10/05/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入３４億人幣，買美團沽碧服

　　《經濟通通訊社１０日專訊》上周五（６日）恒指低開５０６點，報２０２８７點。最高跌
４７３點報２０３２０點，最低跌８１９點報１９９７３點。恒指收報２０００１點，跌７９１
點或３﹒８１％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３４億元人民幣，增加５﹒７倍。北水淨買入最多的個股依次
是美團（０３６９０）、李寧（０２３３１）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的依
次是碧桂園服務（０６０９８）、快手（０１０２４）、中國神華（０１０８８）。
　　主板成交１１７８﹒２６億元增加１７％。其中港股通成交２４０﹒１億元，佔總成交
２０﹒４％。
　　美團跌４﹒６８％報１５７元，北水淨買入８億元；李寧跌７﹒３３％報５５元，北水淨買
入４億元；中國海洋石油跌１﹒０９％報１０﹒９元，北水淨買入２﹒１億元。
　　碧桂園服務跌９﹒９４％報２８﹒５５元，北水淨賣出１﹒８億元；快手跌５﹒８７％報
６０﹒１元，北水淨賣出５６００萬元；中國神華跌２％報２４﹒４５元，北水淨賣出４１００
萬元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　８﹒０１
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　　４﹒０１
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　２﹒０９
　　安踏體育　　　（０２０２０）　　　　　　２﹒０５
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　１﹒７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務　（０６０９８）　　　　　－１﹒７８
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　－０﹒５６
　　中國神華　　（０１０８８）　　　　　－０﹒４１
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－０﹒２３
　　中芯國際　　（００９８１）　　　　　－０﹒１５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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