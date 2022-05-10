《日入而息》市建局西營盤項目收３４份意向書；行會批准的士加價

《今天重點》

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林鄭稱兩屆政府交接展開，政府架構重組待李家超同意；今向４﹒５萬名僱主發放工資補貼，涉

款２３億；林鄭稱要先確定本地零感染是否仍為與內地通關前提

市建局西營盤崇慶里╱桂香街項目收３４份意向書

理想汽車（０２０１５）首季虧損按年收窄至１０８７萬人幣

行會建議７月１７日起的士加價，起錶加３元；行會批准的士加價，並建議引入的士司機違例記

分制度

馬會：場外投注站周四起逐步恢復正常服務

本港新增２７３宗確診，核酸檢測陽性１３８宗

中證監副主席表示各類風險因素對Ａ股市場影響可控

人幣即期收跌２５點穿６﹒７２，四連挫創逾一年半低

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《即日市況》

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恒指全日低收３６８點報１９６３３，科指低收１２９點報３９０６

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《深滬股市》

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中證監開口撐市，滬綜指收升１﹒０６％守三千關

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《美元匯價》

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英國首相下台風險增加，可趁機沽英鎊

歐元最新報１﹒０５３８╱３９，日圓最新報１３０﹒１６╱１７

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《公司業績》

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雅居樂（０３３８３）公布經審核去年業績，去年盈利跌２９％，不派末期息

理想汽車（０２０１５）首季虧損按年收窄至１０８７萬元人民幣

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《公司資訊》

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中銀香港（０２３８８）年輕客戶經數碼渠道交易按年升四成

新世界（０００１７）旗下１１ ＳＫＩＥＳ第一期將於７月落成啟用

佐丹奴（００７０９）在加拿大列治文開設第二間分店

美團（０３６９０）提升騎手安全保障，可自行設置接單上限管控節奏

字節跳動香港改名抖音集團，或在香港上市

亞洲水泥（中國）（００７４３）吳中立辭任行政總裁，張振崑接任

和鉑（０２１４２）將發布ＨＢＭ４００３單藥及與抗ＰＤ－１聯合療法研究進展

恒生（０００１１）推出一年期人壽儲蓄保險計劃，保證回報高達１﹒５８％；年初至今整體私

人信貸錄雙位數增長

蔚來（０９８６６）全新中高端品牌生產基地落戶合肥，預計２０２４年投產

據報小米汽車否認計劃在上海建廠傳聞

寶勝國際（０３８１３）４月綜合經營收益淨額按年跌３８﹒２％

麗年國際（０９９１８）租東莞市物業，涉３４７８﹒７萬元人民幣

易生活（００２２３）擬最快本月向第三方配售最多１﹒３億股新股份

中海外（００６８８）４月合約物業銷售按年跌３５﹒８％

瑞幸咖啡否認在港上市傳聞

中生製藥（０１１７７）受託人進一步購買１０００萬股股份

現代牙科（０３６００）與瑞爾（０６６３９）建立戰略合作夥伴關係

中華國際（０１０６４）擬削減股份溢價４億元

鴻騰精密（０６０８８）首季來自持續經營之淨利潤按年升１﹒７倍

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《國企紅籌》

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新天綠色能源（００９５６）４月完成發電量增９﹒９％

寧滬高速（００１７７）發行本年度第十七期超短期融資券

中國電力（０２３８０）與國家電投財務訂立３年金融服務框架協議

遠洋集團（０３３７７）４月協議銷售額按年跌２８％至６８﹒３億元人民幣

中海外宏洋（０００８１）４月合約銷售按年跌５２﹒８％

龍源電力（００９１６）４月完成發電量按年增１９﹒５％

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《神州民企》

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赤子城科技（０９９１１）獲主席劉春河旗下公司增持１０萬股股份

上坤地產（０６９００）首４月累計合約銷售按年跌６４％

京東（０９６１８）子公司延期考慮接納中國物流資產可換股債券

移卡（０９９２３）首季總支付交易量按年增長１８﹒２％

天大藥業（００４５５）珠海基地正式投產，第一期投資涉３﹒９億元人民幣

百度（０９８８８）自駕出行服務平台蘿蔔快跑落地武漢

吉利（００１７５）４月總銷量按年跌２８％至７﹒２萬部

禹洲集團（０１６２８）４月份合約銷售金額按年跌７１﹒７％

佳源國際（０２７６８）４月合同銷售按年跌４８％至８﹒９億元人民幣

宏安地產（０１２４３）完成總貸款額達１４﹒５億元的俱樂部貸款

新娛科控股（０６９３３）ＳｉｍｐｌｉＦｉ二月起每個月均獲得服務收入

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《中國要聞》

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機構料４月ＣＰＩ續升至１﹒８％，ＰＰＩ跌至一年低

機構料４月人幣新增貸、新增社融均環比急降逾五成

４月特斯拉中國銷量１５１２輛，上海廠最快明日復產

渣打大灣區中心揭幕，總投資４０００萬美元

發改委部署煤炭生產主要省做好煤價調控監管政策宣講

茅台回應訂單支付異常：已協調門店聯繫用戶

人行已上繳結存利潤８千億，相當降準０﹒４個百分點

高盛新設中國全球市場部主管職位，負責拓展在華客戶

上海半數Ａ股上市公司復工率不足３０％

阿里巴巴、騰訊多個元宇宙商標申請遭駁回

發改委等：促企業融資成本下降，保持人幣匯率穩定

發改委表示加強生物企業上市培育，加快疫苗研發升級

上海本周內將對防範區再開展２次核酸檢測

人行連續１９日百億逆回購利率持平，今投放１００億

４月出口兩年最弱料續受壓，進口增速歸零需求急降

胡春華稱積極穩住外貿外資基本盤，穩住外資企業

王岐山與文在寅會面，稱中韓友好合作基本面不會變

銀保監梁濤稱引導更多保險資金配置權益類資產

特斯拉供應商Ａｐｔｉｖ上海工廠擬暫停部分零件發貨

蘇州首批１５宗集中供地１１宗以底價成交

江西省人大常委會原副主任龔建華被雙開

海南省委政法委員會原副書記、秘書長劉誠接受調查

支付寶上線「數字人民幣」搜索功能

據報銀保監下發通知，鼓勵商業養老資金投向戰略領域

中國對原產於英國的氯丁橡膠反傾銷措施發起期終複審

年內Ａ股ＩＰＯ被否及主動撤單公司達７７家

中證監副主席表示各類風險因素對Ａ股市場影響可控

深圳地鐵、萬科據報正洽購融創深圳冰雪城５１％股權

貝萊德批疫情封控令增長前景迅速惡化，降中國股債評級

兩部門擬修訂鼓勵外商投資產業目錄，鼓勵投資製造業

農業農村部表示高度重視割青麥事件，全面排查毀麥情況

上海一小區測出１３例「假陽性」，檢測機構遭質疑

光大銀行南寧分行原行長蘇樹德涉嫌嚴重違紀違法被查

據報美國考慮對中國晶片製造商實施更廣泛的限制

美國務院修改美台關係措辭，陸方斥政治操弄不會得逞

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒０８％，報１６０６１﹒７點

台積電４月營收同比增５５％，創單月歷史新高；傳台積電下月推進１﹒４納米制程，提防英特

爾搶單

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《其他消息》

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中聯辦表示推動落實中央對港全面管治權，堅決維護憲法

林鄭稱兩屆政府交接展開，政府架構重組待李家超同意；今向４﹒５萬名僱主發放工資補貼，涉

款２３億

立會議員參觀香港故宮博物館，梁君彥稱不超支下如期完成值得參考

咬斷警員手指，正服刑港大畢業生再被民事索償

行會建議７月１７日起的士加價，起錶加３元；行會批准的士加價，並建議引入的士司機違例記

分制度

律政司呼籲市民提防聲稱法改會發出偽冒電郵

黃偉綸稱正研多層式棕地作業大廈新政策，冀年底出台

市建局西營盤項目中午截收意向，估值最少１２﹒６億；西營盤崇慶里╱桂香街項目收３４份意

向書

中原城市租金指數升０﹒０１％，終止５個月連跌

美國宣布加息後，港３天長假十大屋苑僅錄１３宗成交

深股通額度全日流出３８億元，外資淨流出創兩個月高；滬股通額度全日流出１４﹒５億元，外

資淨流出８９億元

港匯曾觸７﹒８５弱方兌換保證，暫未見金管局干預

星展香港夥深圳農商銀行提供跨境理財「南向通」服務

ＳＨＯＰＬＩＮＥ新增八達通支付服務，為商戶提供更多收款方式

仲量聯行委任鮑雅歷為香港及澳門董事總經埋

內地與香港聯合資助計劃即日起接受申請，下月底截止

報告指阿里連續四年位列全球第三大ＩａａＳ服務供應商

何文田瀚名加推二號價單，折實入場７４５萬元

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《俄烏開戰》

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拜登簽署向烏克蘭提供武器的租借法案

普京紅場閱兵點名批評美國及北約

被指用星鏈暗助烏克蘭，俄官員斥馬斯克「別扮傻」

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《內房困局》

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世茂（００８１３）擬延一年付５億債券本息，「１９世茂Ｇ３」跌停

傳福建等地監管帳戶被凍結，碧桂園（０２００７）闢謠：已妥善解決

據報融創中國（０１９１８）擬出售深圳冰雪文旅城５１％股權

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《特首選舉》

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中小型企業總商會冀李家超為中小企創造穩定營商環境

外交部駐港公署反駁七國集團稱干預抹黑必將自取其辱

李家超組班急不容緩，譚志源拒回應出任政務司長傳聞

港澳辦表示西方聒噪阻擋不了香港由治及興的發展大勢

陳勇稱政治環境改善，料李家超組班有很多人才供選擇

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《新冠肺炎》

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本港新增２７３宗確診，核酸檢測陽性１３８宗

本港再增５患者離世，第五波累計９１３９宗死亡個案

３４間學校呈報陽性個案，涉３１名學生及３名職員

上海本土疫情持續，地鐵下午起全線停運

何栢良稱復常階段難免出現零星群組，防疫重點在谷針

全國昨新增確診加無症狀３４２６宗，上海添６死

北京新增６１例本土確診，順義區發生聚集性疫情

台灣新增逾５萬宗本士確診，再創新高

孫春蘭重申堅持「動態清零」毫不動搖，鞏固防控成果

安心出行最新版本已處理顯示疫苗通行證二維碼問題

據報特斯拉上海工廠今產量不超過２００輛

林鄭稱要先確定本地零感染是否仍為與內地通關前提

黃傑龍稱要求食肆顧客展示快測結果不切實際

定點醫院陸續接收非新冠病人，醫管局會保持機動性

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