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即市新聞

11/05/2022 15:10

【大行報告】理想汽車季績勝預期惟供應鏈存憂，一文看清大行觀點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》理想汽車（０２０１５）昨日收市後公布今年第一季業績。期
內，淨虧損收窄至１０８６﹒６萬元（人民幣．下同），而去年同期虧損為３﹒６億元；按非美
國公認會計準計算，淨利潤為４﹒７７億元，去年同期則錄淨虧損１﹒７７億元。
　　券商報告認為，雖然理想汽車首季錄得經營虧損４﹒１３億元，而去年第四季度錄得經營利
潤２４１０萬元，但虧損較大行及市場原先預估的少。多家大行發表的報告均指，集團首季毛利
率由上一季度的２２﹒４％升至２２﹒６％，表現優於預期。另有個別大行提到，集團自４月１
日起將個別車型的銷價上調，將有助抵銷電池成本上漲影響，或提振第二季毛利率表現。對於集
團第二季的業績展望，有大行認為展望「積極且令人鼓舞」，但另有大行指出次季交付量指引遜
於市場預期，又關注內地疫情對供應鏈的衝擊。
　　花旗和美銀均在季績後下調理想汽車港股的目標價，美銀的調降幅度更達４８％；高盛看法
相對較牛，目標價１６０元，列「確信買入」名單。（ａｃ）
　
表列大行對理想汽車港股的最新目標價及評級
大行　　評級　　目標價（港元）　　　　　　　　　　　　分析重點　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
高盛　確信買入　　　１６０　　　首季非通用會計準則淨利潤高於該行預期６５％，高於市場
　　　　　　　　　　　　　　　　預期２倍，考慮個別車型加價，料次季將可維持其利潤率增
　　　　　　　　　　　　　　　　長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美銀　　買入　　１３７→１２９　首季表現勝預期，惟受供應鏈限制，公司展望遜於市場預期
　　　　　　　　　　　　　　　　，料次季毛利率將按季下跌　　　　　　　　　　　　　　
花旗　　買入　　２００→１０４　毛利率勝預期，公司第二季指引「積極且令人鼓舞」，惟憂
　　　　　　　　　　　　　　　　慮疫情令供應鏈中斷　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
表列大行對理想汽車美股的最新目標價及評級
　大行　　　評級　目標價（美元）　　　　　　　　　　　分析重點　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　瑞銀　　　買入　　　５２　　　首季業績符合預期，經營虧損較估計少，現金流表現強勁　
摩根士丹利　增持　　　４１　　　低成本庫存有利提振次季毛利率，個別車型加價後的新訂單
　　　　　　　　　　　　　　　　已回升至疫前水平，管理層料本季末供應鏈可回復正常　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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