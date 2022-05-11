《華爾街內望》美十年債息回落，道指高開低收，連跌四個交易日

《經濟通通訊社１１日專訊》美股經歷連日拋售，有投資者借機吸納，加上美國十年期債息

回落，道指高開２５８點，其後升幅一度擴大至５０６點，惟中段又曾倒跌３５７點，全日走勢

反覆，納指及標指走勢相對較穩。

道指收市跌８４點或０﹒２６％，報３２１６０點，連續第４個交易日下跌；納指升１１４

點或０﹒９８％，報１１７３７點；標指升９﹒８點或０﹒２５％，報４００１點。



＊中概股普升，網易升逾４％＊



重磅科技股止跌反彈，蘋果、Ａｌｐｈａｂｅｔ、微軟及特斯拉升近２％；Ｍｅｔａ升

０﹒７３％；亞馬遜升０﹒０６４％。此外，英特爾升２﹒１８％，為升幅最大道指成份股；

ＩＢＭ跌３﹒９５％，為跌幅最大道指成份股。部分銀行股拖低大市表現，摩根大通及高盛收市

跌２﹒４４％和１﹒２４％。

中概股普遍回升。科技股方面，愛奇藝（ＩＱ）升５﹒５９％；網易（ＮＴＥＳ）升

４﹒１２％；萬國數據（ＧＤＳ）升２﹒７１％；嗶哩嗶哩（ＢＩＬＩ）、拼多多（ＰＤＤ）、

京東（ＪＤ）、百度（ＢＩＤＵ）就升逾１％；知乎（ＺＨ）就跌４﹒８６％。



＊美國４月ＣＰＩ成焦點＊



權威投資專家Ｄｅｎｎｉｓ Ｇａｒｔｍａｎｑ警告，美股將步入熊市，直至一天內急挫

５％或６％，釋出最後的沽壓訊號為止，建議投資者減少入市和降低長倉。不過，有市場分析師

認為，連日的跌勢已反映市場近期擔憂的風險，從中長期投資角度，股市已展現出吸引力。

另外有分析預期，本周美國公布４月消費者價格指數（ＣＰＩ），預期按年升幅將從３月份

的８﹒５％降至８﹒１％，通脹一旦降溫，可能會紓緩市場的拋售情況。（ｅｒ）

