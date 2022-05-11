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即市新聞

11/05/2022 07:50

《匯市走勢》非美貨幣跌勢暫喘定，市場靜待美國４月通脹數據

　　《經濟通通訊社１１日專訊》今晚美國勞工部公布４月份消費物價指數（ＣＰＩ），市場預
期數據反映通脹略為放緩，整體ＣＰＩ按年升幅料由３月份的８﹒５％放緩至４月份的８﹒１％
，同期核心ＣＰＩ按年升幅亦料由６﹒５％放緩至６％。
　　美國聯儲局本月初宣布加息半厘並啟動縮表，聯儲局主席鮑威爾亦暗示，ＦＯＭＣ傾向在未
來兩次會議都會加息半厘，周二多名聯儲局官員亦支持在６月加息半厘。克里夫蘭聯儲銀行行長
梅斯特　（Ｌｏｒｅｔｔａ　Ｍｅｓｔｅｒ）認為，在未來幾次會議均加息半厘極之合理，而紐
約聯儲銀行行長威廉斯　（Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｌｉａｍｓ）亦表示，鮑威爾認為對未來兩次會議
各加息半厘是明智的。
　　另外，歐洲央行（ＥＣＢ）管理委員會成員兼德國央行行長內格爾（Ｊｏａｃｈｉｍ　
Ｎａｇｅｌ）表示，若然６月份公布的通脹預期維持強勁，則ＥＣＢ應迅速採取行動，在７月開
始加息。
　　美匯指數則維持在接近１０４關口前徘徊，在昨天紐約收市報１０３﹒９３，升０﹒１８％
。歐元兌美元於４月２８日跌穿１﹒０５收後，至今雖曾多次試穿該位，但都能重返該位以上收
市，昨天收報１﹒０５２９，微跌０﹒２６％。
　　其他貨幣方面，英鎊兌美元收後１﹒１２１４，跌０﹒１％；美元兌日圓反覆波動後，最終
重上１３０水平，收報１３０﹒４１，升０﹒０５％；澳元兌美元收報０﹒６９３６，跌
０﹒１６％；紐元兌美元收報０﹒６２８６，跌０﹒０５％；美元兌加元突破１﹒３０，收報
１﹒３０２７，升０﹒１４％。（ｐｃ）

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