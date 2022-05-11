《運籌帷幄－梁業豪》等待利好轉向訊號的出現

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為２５％和４２﹒５％，

局勢則皆屬於顯著向淡。港股長周末期間，美股進行了兩晚交易，表現持續向淡。昨早（１０日

）港股應聲裂口低開，大家應不會感到差異。其後市況雖然反覆回升，好友最終只能收回約一半

失地。昨天的跌市令短期反覆向好的勢頭被破壞，因恒指守不住上月２７日低位１９６６５支持

；指數曾低見１９１７９，代表（３）－２浪調整正在運行中的數浪方式被否定。這種情況於國

指與科指，以及三個指數的相關期貨均有出現。

既然（２）浪下跌原來仍未完結，最終目標自然會是（１）浪起點（恒指為１８２３５）。

估計港股會於該位之上呈現利好轉向訊號，支持（３）浪正式展開。但若萬一該關口守不住，中

長期後市便不容樂觀。此外，大家可留意自（１）浪起點升幅的０﹒６１８倍調整水平何時從短

期阻力變回短期支持。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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