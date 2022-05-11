《星級輪證－鍾宛婷》港股磨底，港交所相對硬淨

《星級輪證》近日美股大幅回落，港股跟跌質穿兩萬點，曾逼近１９０００點水平後略有反

彈，港交所（００３８８）亦跟隨大市向下至３２０元水平，不過仍守到４月尾的低位（約

３１８元），暫時受制於１０天線（約３３０元），走勢相對大市硬淨。美國證交會自今年３月

以來，前後已有７批共１３９家美國上市的中國企業被列入預定摘牌名單，數量佔在美的中概股

近一半。在美國繼續不斷對中概股施壓的同時，市場亦憧憬港交所有機會受惠中概股「退美回港

」的效應。近日更有傳出抖音重啟港上市計劃，或有機會提振ＩＰＯ市場。

輪場資金亦偏向部署港交所好倉，過去連續兩個交易日已錄得超過１１００萬資金流入該股

的認購證及牛證。如果投資者看好港交所，可留意認購證２８８８０：



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港交所購２８８８０： 行使價３８８﹒２港元 到期日２０２２年０９月 有效槓桿約７﹒７

倍

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另市場觀望美國即將公布的４月通脹數據，金融股即市表現較大市偏軟，如果投資者看好匯

控、友邦等有機會追落後，可留意以下認購證：



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匯豐購２１００１： 行使價５５﹒９３港元 到期日２０２２年０８月 有效槓桿約１０倍

友邦購２９８６８： 行使價８３﹒８５港元 到期日２０２３年０２月 有效槓桿約５﹒１倍

平保購２７３８５： 行使價６０﹒９３港元 到期日２０２３年０３月 有效槓桿約４﹒５倍

郵銀購１５８０４： 行使價７﹒３８港元 到期日２０２２年１２月 有效槓桿約６﹒７倍

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《星展銀行香港分行財資市場部上市產品策略師 鍾宛婷》



＊筆者持有匯豐



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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