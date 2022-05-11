《缸邊隨筆－石鏡泉》跌出好景來

《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況：



迄１２：３０，上升板塊：１；下跌板塊：３２。



至４：３０收，上升板塊：３；下跌板塊：３０。



前市恒指收：２０００１﹒９６。



昨市恒指收：１９６３３﹒６９，跌３６８﹒２７。



前市期指收：１９８７０。



昨市期指收：１９４７４，跌３９６。



前市低水：１３１；昨市低水：１６０。



前市大市成交：１１７８﹒２６億元。



昨市大市成交：１４３６﹒８０億元，增２５８﹒２４億元。



前市期指成交：１１１３９７張。



昨市期指成交：１２３０８２張，增１１６８５張。



大市續跌，但終會跌出個未來的好景，因為跌到好抵買。



今時大市跌是因為美國的打壓，這是自美國打壓中興（００７６３）、華為之後，一直未有

收手的操作。只不過投資者受到一些科技股的瘋狂上升的誤導，而不感到這方面的壓力，只認為

科技股的下跌，是由於阿爺打壓。如果阿爺不出手，大家估美國出手，也會否把科技股打殘到今

時之價？



科技股，早點退出美國市，在自家地頭，細火慢炒，好過猛火炒燶。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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