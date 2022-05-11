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即市新聞

11/05/2022 09:05

《專家之言－何志銘》港股仍受困多重不利因素，短期難提振

　　《專家之言》外圍投資環境氣氛審慎，昨（１０日）港股亦跟隨裂口大低開７０１點，報
１９３００點，幸其後跌幅略為收窄至２４３點，恒指一度見過１９７５８點，主板股票的升跌
比率為１１比３０，下跌股份１２９０隻，恒指成分股１０隻股份上升，下跌股份５４隻，升跌
比率為１５比８２。恒指收報１９６３３點，跌３６８點或跌１﹒８４％，指數已連跌第四個交
易日（累跌１４６８點或７％），全日主板成交１４３６﹒８０億元。國企指數報６６５８點，
跌１５１點或跌２﹒２２％。恒生科技指數報３９０６點，跌１２９點或跌３﹒２２％。滬、深
港通南下交易分別淨流入４５﹒７９億及２９﹒０８億元人民幣。

＊內地疫情難控，中美關係緊張俄烏戰局反覆＊

　　後市方面，鑑於內地疫情持續仍難控，且中美關係持續緊張，以及俄烏戰局反覆等多重不利
因素下，在短期無利好因素出現提振股市，港股將難搞。筆者東尼預期恒生指數短線在
１９０００點見支持。至於數據方面，大家應密切留意中國公布４月消費者物價指數，年率升幅
料由１﹒５％擴大至１﹒９％，４月生產者物價指數年率升幅料由８﹒３％收窄至７﹒８％。美
國公布４月消費者物價指數，料由２８８﹒８升至２８９﹒３，月率升幅料由１﹒２％收窄至
０﹒２％，年率升幅料由８﹒５％收窄至８﹒１％。日本公布３月同時指標，料由９６﹒８升至
９７，３月領先指標料由１００升至１００﹒９。德國公布４月消費者物價指數，月率升幅料由
２﹒５％收窄至０﹒８％，年率升幅料由７﹒３％擴大至７﹒４％，料為今日（１１日）之市場
焦點所在。《獨立股評人　何志銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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