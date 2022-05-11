《盤後部署》內地ＣＰＩ帶動港股造好，消費股大漲惟不宜過於樂觀

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股回穩，港股今早開市偏軟，低開１２１點報

１９５１１。開市後內地公布４月份ＣＰＩ，增幅為２﹒１高過預期，連升第三個月，並創去年

１１月以來新高，紓緩市場憂慮中國經濟衰退。此後消費類股份全線抽上，汽車股日內跌後回升

，全日吉利（００１７５）升６﹒８１％，報１１﹒９２元；比亞迪（０１２１１）升

８﹒４７％，報２３３﹒２元；理想（０２０１５）公布首季虧損按年大幅收窄近９７％至

１０８６萬元，升９﹒７５％，報８７﹒２元。昨日偷步炒起的食品股今日升幅較少，潤啤

（００２９１）升３﹒１９％，報４３﹒７元；農夫山泉（０９６３３）升１﹒８６％，報

４１﹒０５元。

另外，世衛總幹事譚德塞在一場新聞發布會上表示，中國目前應對疫情的清零政策不可持續

，並指已與中國專家討論過這個問題。消息刺激新冠概念股；復星醫藥（０２１９６）升

１０﹒８３％，報３３﹒２５元；信達生物（０１８０１）升４﹒６８％，報２０﹒３５元。其

餘醫藥股一同水漲船高；藥明生物（０２２６９）升６﹒４８％，報５２﹒６元；石藥

（０１０９３）升２﹒７８％，報７﹒７７元；中生製藥（０１１７７）升２﹒９５％，報

３﹒８４元。

同屬消費股的美團（０３６９０）曾升一成一，高見１６８﹒６元，帶動恒指曾收復兩萬關

，但午後科技股沽壓加重，美團回吐升幅、阿里再度轉跌，恒指由全日高位２００８３回落超過

３００收場，全日收報１９８２４，升１９０點或升０﹒９７％，主板成交１２６１﹒５２億元

。國企指數報６７６９，升１１１點或升１﹒６７％。恒生科技指數報４０１９，升１１２點或

升２﹒８９％。

Ａ股連續第二日抽升，全日共約９５隻個股漲停，上升的個股接近２１００隻；上證綜合指

數報３０５８，升２２點或升０﹒７５％，成交４７２９﹒６３億元人民幣。深證成份指數報

１１１０９，升１９６點或升１﹒８０％，成交６０５０﹒７３億元人民幣。



＊恒指反彈先望２０３００，零售股須看政策方向＊



港股大市受內地ＣＰＩ數據帶動造好，除刺激消費股外，更重要是為市場初步紓緩對中國經

濟的擔憂，Ａ股大旺，惟午後科技股捱沽，拖累恒指升幅受壓。全日大市錄得１１９﹒４９億元

淨流入，較上日１４２﹒０９億少近１６％。然而大戶入市天見積極，大戶主動買沽比率為５９

比４１，而上日為５６比４４。恒指目前反彈目標先望２０３００為本月５日及６日的逾４００

點下跌裂口底部，亦是目前十天線以及上日熊證重貨區所在位置。

多隻消費股今日受ＣＰＩ數據帶動造好，但實際上零售股仍受內地抗疫措施左右，今日傳出

世衛總幹事譚德塞表態不支持清零政策，但觀乎中國當局對於譚德塞建議仍未有明確表態，料當

局抗疫方針不變下，零售股仍有較大機會局限於區間上落。今日零售股升幅亦有少量跌後反彈意

味，體品股李寧（０２３３１）及安踏（０２０２０）分別收升逾４％及逾６％，但仍未收復早

前的區間水平，後市受政策主導下仍不容過分樂觀。（ｈｃ）

