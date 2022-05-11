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11/05/2022 14:47

【外圍經濟】德國４月通脹終值維持在７﹒４％的逾４０年高位

　　《經濟通通訊社１１日專訊》德國聯邦統計局公布，４月份消費者物價指數（ＣＰＩ）終值
維持按年上升７﹒４％，符合市場預期。扣除食品及能源後的核心ＣＰＩ，按年升幅則由３月份
３﹒６％擴大到４月份的４﹒２％。
　　其中能源價格按年升幅３月份３９﹒５％，稍為放緩至４月份的３５﹒３％；食品價格按年
升幅則由３月份的６﹒２％擴大到４月份的８﹒５％。（ｐｃ）

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